أناقة رجاليّة تضاهي الإطلالات الأنثوية في عرض إيلي صعب

لم تكن عروس إيلي صعب بثوبها الاستثنائي حديث الساعة في عرضه، الذي قدّمه ضمن فعاليات أسبوع باريس للموضة. ولكن خطفت منها الأضواء التصاميم الرجاليّة التي تزيّنت بالريش، والتطريز الفاخر.

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"الأشخاص الذين يأتون إلينا من أجل هذا النوع من الأسلوب يبحثون عن إطلالات مذهلة. والأمر نفسه ينطبق على الرجال والنساء، لدينا طلب كبير من العملاء ولكنها المرة الأولى التي نُقدّم فيها تصاميم رجاليّة على مدرج العرض". هكذا علّق المصمم إيلي صعب على تصاميمه الرجاليّة في نهاية عرضه الذي قدّمه في مركز "لو كارو دو تامبل" الباريسي.

تضمّنت هذه المجموعة من الأزياء الراقية الخاصة بالخريف والشتاء المقبلين حوالي 70 إطلالة نسائيّة ورجاليّة، تحت عنوان "بداية الشفق" The Beginning of Twilight. وهي تميّزت بحضور درامي للأزياء عزّزته الأحجام الضخمة التي اعتمدها المصمم، بالإضافة إلى حضور الكاب، والياقات الكبيرة، والورود النافرة، والقفازات الطويلة التي تمّ تنفيذها كجزء من الزي.





تمّ افتتاح العرض بإطلالتين نسائيتين وإطلالة رجالية اختلط فيها المخمل الأسود مع الريش بأسلوب قبليّ ذي طابع فاخر، لتليها بعد ذلك مجموعة من الإطلالات تميّزت بالتفاصيل المبالغ بحجمها على الياقات، والأكتاف، والأكمام ترافقت مع الذيل الطويل الذي أضاف عليها بعداً درامياً. هذا بالإضافة إلى التصاميم ذات القصات القريبة من الجسم والتي غطتها الحبيبات البرّاقة.





اختار المصمم إيلي صعب الشفق الذي يسبق غياب الشمس ليجسّده بتصاميم ذات ألوان أثيريّة ترتقي بالواقع إلى مستوى الخيال مضيفةً عليه لمسات من السحر والغموض. وهو استعان لتجسيد هذه الصورة بالأقمشة الفاخرة التي تلتفّ حول الجسم والأثواب التي تغطّت بالحبيبات اللامعة، التخريمات، الشراريب المتنوّعة، والتفاصيل الثلاثيّة الأبعاد. وقد ساهمت اللوحة اللونيّة المعتمدة في تجسيد الحدّ الفاصل بين النهار والليل من خلال ألوان الأسود، والأحمر، والبيج، والرمادي، والأزرق، والزهري، والبرونزي، والذهبي، والفضي.











تميّزت عروس إيلي صعب بإطلالة استثنائيّة تمثّلت بثوب باللون "النيود" كسته الحبيبات البرّاقة ورافقته طرحة طويلة مطرّزة عززت طابعه الحالم. أما بالنسبة للأكسسوارات، فقد غابت عن التصاميم ما عدا التفاصيل المعدنيّة التي زيّنت شفاه العارضات وأحذية الساتان المزيّنة بحبيبات الستراس، فيما ترافقت إطلالة العارضين مع أحذية رجاليّة تناسقت مع أزيائهم.