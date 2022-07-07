بالصور.. جورج شقرا يقدم مجموعته المستوحاة من الشانزليزيه

اختار مصمم الأزياء اللبناني، جورج شقرا، أن يقّدم مجموعته الجديدة لخريف وشتاء 2022/2023 من باريس، مدينة الأنوار وبالتحديد من أعالي جادة الشانزليزيه المُطلة على قوس النصر وبرج إيفل، حيث يرى أن باريس كانت وستبقى ملهمة الشعراء والفلاسفة والعلماء والفنانين والمبدعين.

تراوحت ألوان المجموعة الغنيّة بين الأزرق الجادي والأسود الحالك، والفضّي، وأخضر الهال، والأخضر الحيوي، والقرميدي، والأزرق الملكي، والذهبي المتقزّح، وتتعاكس مع ألوان المدينة الرمادية والمائلة إلى الأسود الفحمي.

مادة اعلانية

كما افتتح العرض بسترة مخمليّة عصريّة راقية مع أكمام من الحرير المتدرّج، وقد يكون أهمّ ما يميّز مجموعة هذا الخريف والشتاء، هي السترات المنتفخة الثلاثية الأبعاد من المخمل المشغول والمشكوك بالريش بأسلوب حرفيّ دقيق، تضفي فخامة على الفساتين الناعمة والمصنوعة من قماش شانتيي.

المجموعة المؤلّفة من 49 تصميماً، تؤكد على الجماليات الحرفية التي تقدّمها دار جورج شقرا العريقة، وتستعرض الخبرات الطويلة للأيادي العاملة في مشاغل الدار لجهة تصميم التطريزات والمشغولات الحرفية الأكثر تعقيداً وروعة.

ويلفت المعطف الفضّي اللامع من الجلد الصناعي والترتر يتهادى فوق تنورة قصيرة، في وقت تخطف الفساتين الفخمة من شيفون الحرير والتول والأورغنزا، الأنظار.

وتختتم العروس العرض بفستان فخم من الدانتيل بلون الذهب الوردي مزيّن بطبقات من الترتر ومذيّل بالساتان.