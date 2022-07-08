من هي العارضة السعودية التي تألّقت بأسبوع باريس للموضة؟

اسمها أميرة الزهير، عمرها 22 عاماً، وهي مرتبطة بعقد عمل مع "إيليت موديل مانجمنت"، إحدى أشهر وكالات عرض الأزياء العالميّة. وقد رصدناها تشارك بمجموعة من العروض خلال أسبوع باريس للأزياء الراقية.

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في اليوم الأول من أسبوع باريس للموضة، شاركت العارضة السعوديّة أميرة الزهير بعرض المصمم اللبناني جورج حبيقة. وقد ظهرت بهذه المناسبة بتنورة مزخرفة باللونين الكريمي والوردي الفاتح تمّ تنسيقها مع قميص باللون الأزرق تميّز بكمين طويلين جداً وأحجار مطرّزة على الياقة وموضع الأزرار. وهي نشرت في صفحتها على موقع "إنستغرام" صورة من مشاركتها في هذا العرض وعلّقت عليها: "شكراً جورج حبيقة لاختياري للمشاركة بعرضك للأزياء الراقية...فقد قضيت وقتاً ممتعاً". كما ظهرت في اليوم نفسه بعرض دار Giambattista Valli الذي ارتدت خلاله ثوباً ضخماً من التفتا باللون البني الداكن.

في اليوم الثاني من فعاليات أسبوع الخياطة الراقية الباريسي، شاركت أميرة الزهير بعرض دار Alexis Mabille بإطلالتين، تألفت الأولى من قميص أبيض بياقة كبيرة وتنورة باللون الأسود ذات خصر مرتفع، أما الثانية فاتخذت شكل ثوب باللون القرميدي تميّز بقصاته القريبة من الجسم. وهي شاركت في اليوم نفسه أيضاً يعرض Giorgio Armani Prive حيث ظهرت بسترة من الباييت باللون الكحلي تمّ تنسيقها مع سروال من الساتان باللون نفسه، بالإضافة إلى حقيبة سهرة مطرّزة وحذاء ستيليتو باللون الوردي. وقد كتبت أميرة على وسائل التواصل الاجتماعي بهذه المناسبة:"شكراً على هذه اللحظات السحريّة" مع إشارة إلى المصمم الشهير جيورجيو أرماني.

- موعد مع النجاح:

على الرغم من صغر سنّها، استطاعت أميرة الزهير أن تسلك درب العالميّة عبر الظهور على أغلفة أشهر مجلات الموضة ومشاركتها في عروض أهم دور الأزياء والمجوهرات الفاخرة.

أما رحلتها مع عرض الأزياء فبدأت وهي تلميذة في المرحلة الثانويّة عندما لفتت نظر مندوب إحدى وكالات العرض خلال وجودها في مطعم باريسيّ برفقة والدتها. وهي نجحت في التوفيق بين عالم العروض ودراستها المستمرة في مجال الفلسفة، والسياسة، والاقتصاد. تتنقّل أميرة حالياً بين لندن مكان دراستها وباريس مكان عملها، وهي سبق أن شاركت بحملات ترويجيّة لعلامات فاخرة مثل Burberry، وTiffany&Co كما ظهرت بتصويرات خاصة وهي تتألق بمجوهرات دار Chaumet الفاخرة.