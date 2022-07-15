الزبادي منتهي الصلاحيّة من مكوّنات الأقتعة التجميليّة

يبدو أن مفهوم إعادة التدوير انتقل من الموضة إلى عالم الجمال، وخير مثال على ذلك استعمال الزبادي المنتهي الصلاحية في مجموعة من الأقنعة التجميليّة المنزليّة التي تعتني بالبشرة الفاقدة للحيوية، الشاحبة، والتي تعاني من مشكلة حبّ الشباب.

يحدث للجميع عدم استهلاك كامل المنتجات الطازجة قبل انتهاء مدة صلاحيتها، فينتهي الأمر بها في سلّة المهملات. ولكن فيما يتعلّق بالزبادي من الممكن إعادة تدويره واستعماله لتحضير أقنعة تجميليّة منزليّة كونه رغم انتهاء مدة صلاحيته لا يفقد شيئاً من فوائده في مجال العناية بالبشرة.

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يتميّز الزبادي بكونه مكوناً مثالياً في المجال التجميلي، نظراً لخصائصه المقوّية، المضادة للالتهاب، المهدّئة ولكن أيضاً المعزّزة للشباب. وهو عند خلطه بمكوّنات أخرى يتحوّل إلى أقنعة تجميليّة تحلّ عدة مشاكل ممكن أن تعاني منها البشرة.

قناع مرطّب بالزبادي والعسل

يعتني هذا القناع بالبشرة الفاقدىة للحيوية، وهو يعتمد على فوائد الزبادي والعسل ليؤمّن للجلد الترطيب، والتغذية، والتهدئة، والترميم. لتحضيره يكفي خلط ملعقتين كبيرتين من الزبادي مع ملعقتين كبيرتين من العسل. يُطبّق هذا القناع على الوجه، ويُترك لمدة 15 دقيقة قبل شطفه. يُنصح بتكرار استعماله مرة أسبوعياً.

قناع مُعزّز للإشراق بالزبادي والخيار

يُساهم الخيار في إنعاش البشرة وتعزيز إشراقها مما يجعل استعماله ممتعاً في الخلطات التجميليّة الصيفيّة. أما قناع الزبادي والخيار فيُضفي النضارة على كافة أنواع البشرات. لتحضيره ضعي في الخلاط الكهربائي ملعقتين من الزبادي وربع حبّة من الخيار ثمّ شغّليه لبضع دقائق. أما النتيجة فتكون الحصول على قناع يسهل تطبيقه على البشرة وتركه لمدة 15 دقيقة قبل شطفه. يُنصح بتكرار استعمال هذا القناع مرة أسبوعياً.

قناع مضاد لحب الشباب بالزبادي وزيت شجرة الشاي

يتميّز زيت شجرة الشاي الأساسي بفعاليته في مجال علاج حب الشباب، وهو عند إضافته إلى اللبن يُساهم في تنقية البشرة ومعالجة البثور الظاهرة عليها.

لتحضير هذا القناع يكفي خلط ملعقتين كبيرتين من الزبادي و3 قطرات من زيت شجرة الشاي الأساسي. يُترك هذا القناع على البشرة لمدة 15 دقيقة قبل شطفه جيداً. يمكن استعماله مرتين أو ثلاثة أسبوعياً لتسريع التخلّص من هذه المشكلة التجميليّة.