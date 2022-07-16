بالصور.. جديد رامي قاضي يُزهر في أحضان الطبيعة البولنديّة

قدّم المصمم رامي قاضي مجموعته من الأزياء الراقية للخريف والشتاء المقبلين على شكل فيلم فيديو قصير مدته نحو 17 دقيقة تمّ تصويره في أحضان الطبيعة البولنديّة الخلاّبة وعرضه على وسائل التواصل الاجتماعي. وقد اعتمد فيه المصمم على لعبة الألوان والأرقام لإبراز أناقة التصاميم وتميّزها.

حملت هذه المجموعة عنوان "الصحوة" أو Le Reveil وتضمّنت 35 إطلالة، حرص المصمم على تقديمها بخمسة ألوان وخمسة تصاميم من كلّ لون، بالإضافة إلى حضور الثنائي المونوكرومي المُتمثّل بالأبيض والأسود. وقد تمّ تصويرها في الحدائق الشاسعة لأحد القصور البولنديّة، مما شكّل إطاراً طبيعياً مميزاً أضاف بُعداً حيوياً على أناقة الإطلالات.



























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حرص رامي قاضي من خلال هذه التصاميم على إبراز قوّة الحياة من خلال مجموعة من الألوان يروي كل منها فصلاً يتناول علاقة الظلام بالأنوار الجديدة. تمّ افتتاح العرض بمجموعة من التصاميم بالأبيض والأسود جسّدت العلاقة الجدليّة بين هذين اللونين المتناقضين والمُلازمين لبعضهما البعض. وقد جاء استعماله للون الفوشيا ليُجسّد الطابع الفريد والمُتميّز لتصاميمه المزيّنة بأسلوب مبتكر بالشقوق، والشراريب، والريش.

استعان المصمم باللون الأزرق للتعبير عن الحنين من خلال تصاميم تزيّنت بعقد وشراريب التفّت بشكل أفقي حول الجسم، أما الريش فدخل كعنصر أساسي في مجال التطريز أو تحوّل إلى "كاب" رافق ثوباً غطّته خامة الدانتيل.

وهو اختار اللون الأخضر الذي يستحضر راحة البال والنموّ بشكل متوازن ليقدّمه عبر تجارب جديدة في مجال استعمال الخامات الفاخرة، كما حمّل اللون الأصفر معاني الولادة الجديدة وما تجسّده من انتصار للحياة وعمل على تحويله إلى إطلالات ذات طابع شبابي مُبتكر. أما ختام العرض فتمثّل بمجموعة من الأثواب باللون البرتقالي الذي نشر دفئاً يُجسّد مشاعر التعاطف والبركة.

يتعامل رامي قاضي مع تصميم الأزياء على أنه سلسلة من التجارب والاختبارات التي توّلد الجمال والأناقة في عالم أنهكته المصاعب والخيبات. وقد حملت مجموعته هذه بذور أمل بانتصار النور على الظلمة. تعرّفوا على بعض إطلالاتها فيما يلي.