الصحراء المغربيّة مسرح لعرض "سان لوران" للأزياء الرجالي

قدّمت دار Saint Laurent عرضها للأزياء الرجاليّة الخاصة بربيع وصيف 2023 في الإطار الدرامي الساحر للصحراء المغربيّة وتحديداً في صحراء أكفاي، التي تبعد حوالي الساعة عن مدينة مراكش الغالية على قلب مؤسس الدار المصمم الراحل إيف سان لوران.

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شكّلت مدينة مراكش محطّة بارزة في حياة المصمم إيف سان لوران، فهو زارها للمرة الأولى في العام 1966، وأحبّ بساطتها وهدوءها جاعلاً منها ملجأً له بعيداً عن جدول أعماله المزدحم في باريس. حتى إنه امتلك فيها منزلين أحدهما يحمل اسم "فيللا أوازيس" ويقع قرب حديقة ماجوريل الشهيرة، كما تضمّ المدينة متحفاً باسمه.

علاقة المصمم سان لوران بمدينة مراكش جسّدها أنطوني فاكاريللو، المدير الإبداعي الحالي للدار، في مجموعته للربيع والصيف المقبلين الخاصة بالرجال. يحتفي موقع العرض بجمال الصحراء المغربيّة، وهو مُستوحى من رواية للكاتب بول بولز تحمل عنوان "السماء الآوية" أو The Sheltering Sky التي تمّ نشرها في العام 1949. أما ديكوره فاستحضر مشهديّة ذات طابع درامي اتخذت شكل واحة مُضيئة تزيّنت بحلقة دائريّة انتصبت في أرض واسعة وقاحلة. وقد أرادت من خلاله مصممة الديكور البريطانيّة إس ديفلين أن تمزج بين الأمل والغموض الذي يعكس تحدّيات الحياة العصريّة.

تضمّن العرض 50 إطلالة رجاليّة غلب على معظمها اللون الأسود. وشكّلت بدلة "التوكسيدو" التصميم الذي تكرّر ظهوره في هذه المجموعة. وقد تمّ تقديمها بتصميم مُتجدّد وقابل للتنسيق بأساليب مُتعدّدة وخيارات متنوّعة. تكرّر أيضاً ظهور السراويل العالية الخصر والواسعة الساق التي تميّزت بطابع مريح يعكس بساطة الحياة في مدينة مراكش.

وقد ظهر الطابع الانسيابي في قصّات المعاطف والسترات، والقمصان التي تزيّن بعضها بعقد حول العنق. كما لفتنا في هذه المجموعة ظهور معاطف الفرو الكبيرة، معاطف "الترنش" الحريريّة والجلديّة، "الكاب" الرجالي المصنوع من المخمل، والمعطف المستوحى من أزياء النوم الرجاليّة.

ترافقت معظم الإطلالات مع نظارات شمسيّة وأحذية سوداء تنوّعت بين بين الصندل والحذاء الرجالي الذي يوحي بأنه كلاسيكي ولكنه في الحقيقة يتمتع بتصميم مبتكر. تعرّفوا على بعض تصاميم هذه المجموعة فيما يلي.