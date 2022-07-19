ثوب زفاف جينيفر لوبيز بتوقيع مصمم عربي

شكّل خبر زفاف النجمة جينيفر لوبيز من النجم بن أفليك في لاس فيغاس أحد أبرز أحداث عطلة نهاية الأسبوع. وقد حملت إطلالة العروس بهذه المناسبة توقيع مصمّمها المفضّل، اللبناني زهير مراد.

المعروف عن النجمة جينيفر لوبيز إعجابها الكبير بتصاميم دار زهير مراد Zuhair Murad. وهي سبق أن ارتدت من توقيعها أكثر من 20 تصميماً لدى مشاركتها بأهم المهرجانات العالميّة كتوزيع جوائز الأوسكار، والغولدن غلوب، والغرامي. كما ظهرت بها خلال مشاركتها في لجنة تحكيم "أميركان آيدول" وحتى في أفلامها.

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جينيفر بثوب سبق أن ارتدته في أحد أفلامها وأعادت ارتداءه في حفل زفافها من بن أفليك جينيفر وبن خلال العرض الأول لفيلم ماري مي وتظهر خلفهما صورة جينيفر بثوب الزفاف الذي يحمل توقيع المصمم زهير مراد جينيفر بثوب زفاف من توقيع زهير مراد خلال تصوير فيلم ماري مي جينيفر بثوب وطرحة من توقيع زهير مراد خلال حفل زفافها من بن أفليك

أقيم زفاف جينيفر لوبيز وبن أفليك في حفل عائليّ صغير حضره أولادهما الخمسة. وهي تألقت خلال الحفل بثوبين باللون الأبيض. الأول سبق أن ارتدته في أحد أفلامها وتميّز بأناقته البسيطة، أما الثاني فمن الدانتيل فتميّز بتصميمه العاري الكتفين ورافقته طرحة على الرأس. وهو من توقيع المصمم زهير مراد.

وهي ليست المرة الأولى التي تظهر فيها لوبيز بثوب زفاف يحمل توقيع المصمم اللبناني، ففي فيلم "ماري مي" الذي تمّ تصويره خلال العام 2019، ظهرت جينيفر بثوب زفاف أسطوريّ من توقيع زهير مراد تميّز بلونه العاجي، تصميمه العاري الكتفين، وتطريزه الذهبي الكثيف. وقد نسّقته مع مجوهرات ماسيّة ووشاح من الفرو حول الكتفين.

أعلنت جينيفر لوبيز عن زفافها بنفسها على موقعها الخاص في رسالة توجّهت بها إلى الجمهور وجاء فيها: "...مع أفضل الشهود الذين يمكن أن نتخيّلهم على الإطلاق، فستان من فيلم قديم وسترة من خزانة بن، قرأنا عهودنا الخاصة في الكنيسة الصغيرة، وأعطينا بعضنا البعض الخواتم التي سنرتديها لبقيّة حياتنا".