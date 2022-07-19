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سيدة أوكرانيا الأولى بإطلالة عسكرية في واشنطن

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السيدة الأوكرانية الأولى أولينا زيلينسكا

سيدة أوكرانيا الأولى بإطلالة عسكرية في واشنطن

زيّنت زيلينسكا ثوبها ببروشات ذهبية تُجسّد الرمح الثلاثي وهو رمز أوكرانيا بالإضافة إلى رمز الصليب الذي سبق أن اعتمده الرئيس الأوكراني سابقاً على ثيابه العسكرية في العديد من إطلالاته

العربية.نت - رانيا لوقا

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لفتت السيدة الأوكرانية الأولى أولينا زيلينسكا الأنظار، خلال الزيارة التي تقوم بها إلى الولايات المتحدة الأميركية، بإطلالة تستحضر اللون الأخضر العسكري الذي حرص زوجها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على اعتماده منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

فما الرسالة التي أرادت توجيهها في هذا المجال؟

السيدة زيلينسكا بإطلالة تستحضر إطلالات زوجها العسكريّة
السيدة زيلينسكا بإطلالة تستحضر إطلالات زوجها العسكريّة

في اليوم الأول لزيارتها إلى الولايات المتحدة، التقت السيدة الأوكرانية الأولى بوزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن. وقد اعتمدت بهذه المناسبة ثوباً كلاسيكياً باللون الأخضر العسكري، وهو اللون نفسه الذي واظب زوجها الرئيس على اعتماده منذ بداية الحرب الروسية على أوكرانيا.

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
  • الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
  • الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
  • الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
3 صور
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

زيّنت زيلينسكا ثوبها ببروشات ذهبية تُجسّد الرمح الثلاثي وهو رمز أوكرانيا بالإضافة إلى رمز الصليب الذي سبق أن اعتمده الرئيس الأوكراني سابقاً على ثيابه العسكرية في العديد من إطلالاته، ومنها خلال رسالة توجه بها إلى الكونغرس الأميركي. وهي أرادت أن تعبّر من خلال هذه الإطلالة عن دورها الفاعل في مجال مواجهة العدوان الروسي على أوكرانيا.

السيدة الأوكرانية الأولى خلال لقائها وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن
السيدة الأوكرانية الأولى خلال لقائها وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن

ما نعرفه عن زيلينسكا أنها درست الهندسة ولكنها عملت في مجال كتابة السيناريو حيث تعرّفت على زوجها عندما كان يعمل في مجال التمثيل.

وقد أدت مهامها كسيدة أولى لأوكرانيا بمسؤولية عالية قبل الحرب وخلالها. أما خلال زيارتها إلى الولايات المتحدة فيرافقها وفد صغير ما يعني أن هذه الزيارة غير رسميّة، وهي تلتقي السيدة الأميركية الأولى جيل بايدن، اليوم الثلاثاء، وتُلقي خطاباً أمام النواب في الكونغرس الأميركي يوم الأربعاء.

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