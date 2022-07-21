10 حيل تساعد في الحد من الإفراط بتعرق الوجه صيفاً

يمكن للإفراط في تعرق الوجه أن يكون مزعجاً جداً خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة في الصيف. لكن لحسن الحظ أن هناك بعض الحيل السهلة والعملية التي تسمح بالتغلب على هذه المشكلة التجميلية.

ويعتبر التعرق ظاهرة طبيعية وحتى ضرورية، كونها تساهم في تنظيم درجة حرارة الجسم وتخليصه من السموم. كما تتواجد الغدد التي تفرز العرق في الطبقات العميقة من الجلد وهي عندما تنشط تتسبب في إفراز العرق بأماكن مختلفة من الجسم منها: الإبطين، واليدين، والقدمين، وفروة الرأس، وحتى الوجه. غير أن الإفراط في التعرق يمكن أن يتحول إلى مشكلة مزعجة بشكل يومي. فهو يجعل فروة الرأس تبدو مرطبة ودهنية، ويتسبب بلمعان البشرة ويحول دون ثبات الماكياج عليها.

مادة اعلانية

ما هو سبب الإفراط في تعرق الوجه؟

ممكن أن ينتج الإفراط في تعرق الوجه عن عوامل مختلفة، يجب تحديدها للتمكن من معالجتها:

• ارتفاع حرارة الجو

• المجهود الجسدي القاسي

• الإفراط في القلق والإجهاد النفسي

• زيادة الوزن واعتماد نظام غذائي غير متوازن

• دور العامل الوراثي في هذا المجال

• خلل وظيفي في الهرمونات

• خلل في النظام الذي يضبط غدد التعرق

كيف يمكن التخفيف من هذا التعرق؟

تتوفر عدة حيل وعلاجات للحد من تعرق الوجه. وفيما يلي مجموعة منها أثبتت فعاليتها في هذا المجال:

1- تجنب استعمال الصابون القاسي على البشرة واستبداله بصابون غني بالعناصر الدهنية أو المطهرة، على أن تكون نسبة الحموضة فيه محايدة كي لا يتسبب بزيادة إفرازات البشرة وتفاقم مشكلة التعرّق.

2- تبني عادة استعمال الفوط المرطبة المضادة للتعرق أو عبوة رذاذة تحتوي على المياه الحرارية بشكل يومي.

3- الابتعاد عن الأطعمة والمشروبات التي تُنشط عمل غدد التعرق، وأبرزها: المشروبات المنبهة، التوابل، القهوة، التدخين.

4- تجفيف البشرة جيداً بعد غسل الوجه وعدم إهمال أي منطقة منه.

5- شرب ما يكفي من الماء للحفاظ على اعتدال حرارة الجسم، وعدم استبدال الماء بالمشروبات الغازية أو المُحلاة.

6- غسل الوجه كل يوم صباحاً ومساءً بمستحضر تكون تركيبته ناعمة، والاستعانة بقناع غني بالطين مرة أسبوعياً لضبط إفرازات البشرة.

7- اختيار كريم مرطب تكون صيغته رقيقة على البشرة، واستعماله بشكل يومي لتجنب جفاف البشرة، على أن يتم الابتعاد على صيغ الكريم التي تكون دهنية أو سميكة جداً.

8- الاستعانة بالبودرة والأوراق الماصة لإزالة اللمعان عن البشرة مما يخفف من تعرقها.

9- الحرص على تخصيص أوقات للاسترخاء وتجنب الإجهاد النفسي والقلق قدر المستطاع كونها من العوامل التي تتسبب بتفاقم مشكلة تعرق الوجه.

10- الاستعانة بمستحضر مضاد لتعرق الوجه يتم الحصول عليه من الصيدلية، على أن يتم استعماله مرة كل يومين أو أسبوع وفق حدة التعرق.