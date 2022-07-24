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عرض للأزياء البدوية يمزج بين القديم والحديث في قيرغيزستان

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A model displays an outfit from a collection during the World Nomads Fashion festival Issyk-Kul 2022, at Cholpon-Ata, a resort town on the northern shore of Lake Issyk-Kul, 207 kilometers (129 miles) east of Bishkek, Kyrgyzstan, Saturday, July 23, 2022. On the shore of one of the world's largest lakes, high up in Kyrgyzstan's Tian Shan mountains, models strutted and sashayed in outfits mixing the ancient and modern at the World Nomads Fashion festival. (AP Photo/Vladimir Voronin)
من أحد عروض مهرجان أزياء البدو العالمي

عرض للأزياء البدوية يمزج بين القديم والحديث في قيرغيزستان

"مهرجان أزياء البدو العالمي" اجتذب مصممين وشخصيات بارزة في صناعة الأزياء من نحو 20 دولة إلى بحيرة إيسيك كول للاستمتاع بالأزياء المستوحاة من الثقافة البدوية في قيرغيزستان منذ آلاف السنين

شولبون آتا (قيرغيزستان) – أسوشيتد برس

نشر في: آخر تحديث:

على شاطئ واحدة من أعمق بحيرات العالم، في أعالي جبال تيان شان في قيرغيزستان، تبخترت العارضات بأزيائهن القديمة والحديثة في "مهرجان أزياء البدو العالمي".

من أحد عروض مهرجان أزياء البدو العالمي
  • من أحد عروض مهرجان أزياء البدو العالمي
  • من أحد عروض مهرجان أزياء البدو العالمي
  • من أحد عروض مهرجان أزياء البدو العالمي
3 صور
من أحد عروض مهرجان أزياء البدو العالمي
من أحد عروض مهرجان أزياء البدو العالمي
من أحد عروض مهرجان أزياء البدو العالمي
من أحد عروض مهرجان أزياء البدو العالمي
من أحد عروض مهرجان أزياء البدو العالمي
من أحد عروض مهرجان أزياء البدو العالمي
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واجتذب هذا الحدث، الذي يدخل الآن عامه الثالث، مصممين وشخصيات بارزة في صناعة الأزياء من نحو 20 دولة إلى بحيرة إيسيك كول المتلألئة للاستمتاع بالأزياء المستوحاة من الثقافة البدوية في قيرغيزستان منذ آلاف السنين.

ولن تكون الأحذية ذات الكعب العالي التي ترتديها بعض العارضات مناسبة للبدو الرحل، لكن بعض أغطية الرأس المتقنة التي بدت وكأنها تحاكي قرون الماشية كانت سمة مميزة للزي البدوي التقليدي.

كما ظهرت التنانير الضخمة في العديد من الأزياء، إما منقوشة بشكل متقن أو في كتل من الألوان الزاهية.

من أحد عروض مهرجان أزياء البدو العالمي
  • من أحد عروض مهرجان أزياء البدو العالمي
  • من مهرجان أزياء البدو العالمي
  • من أحد عروض مهرجان أزياء البدو العالمي
  • من أحد عروض مهرجان أزياء البدو العالمي
  • من أحد عروض مهرجان أزياء البدو العالمي
  • من أحد عروض مهرجان أزياء البدو العالمي
  • من أحد عروض مهرجان أزياء البدو العالمي
  • من أحد عروض مهرجان أزياء البدو العالمي
  • من مهرجان أزياء البدو العالمي
  • من مهرجان أزياء البدو العالمي
  • من أحد عروض مهرجان أزياء البدو العالمي
  • من مهرجان أزياء البدو العالمي
  • من أحد عروض مهرجان أزياء البدو العالمي
  • من أحد عروض مهرجان أزياء البدو العالمي
  • من أحد عروض مهرجان أزياء البدو العالمي
  • من أحد عروض مهرجان أزياء البدو العالمي
  • من مهرجان أزياء البدو العالمي
17 صور
من أحد عروض مهرجان أزياء البدو العالمي
من أحد عروض مهرجان أزياء البدو العالمي
من مهرجان أزياء البدو العالمي
من مهرجان أزياء البدو العالمي
من أحد عروض مهرجان أزياء البدو العالمي
من أحد عروض مهرجان أزياء البدو العالمي
من أحد عروض مهرجان أزياء البدو العالمي
من أحد عروض مهرجان أزياء البدو العالمي
من أحد عروض مهرجان أزياء البدو العالمي
من أحد عروض مهرجان أزياء البدو العالمي
من أحد عروض مهرجان أزياء البدو العالمي
من أحد عروض مهرجان أزياء البدو العالمي
من أحد عروض مهرجان أزياء البدو العالمي
من أحد عروض مهرجان أزياء البدو العالمي
من أحد عروض مهرجان أزياء البدو العالمي
من أحد عروض مهرجان أزياء البدو العالمي
من مهرجان أزياء البدو العالمي
من مهرجان أزياء البدو العالمي
من مهرجان أزياء البدو العالمي
من مهرجان أزياء البدو العالمي
من أحد عروض مهرجان أزياء البدو العالمي
من أحد عروض مهرجان أزياء البدو العالمي
من مهرجان أزياء البدو العالمي
من مهرجان أزياء البدو العالمي
من أحد عروض مهرجان أزياء البدو العالمي
من أحد عروض مهرجان أزياء البدو العالمي
من أحد عروض مهرجان أزياء البدو العالمي
من أحد عروض مهرجان أزياء البدو العالمي
من أحد عروض مهرجان أزياء البدو العالمي
من أحد عروض مهرجان أزياء البدو العالمي
من أحد عروض مهرجان أزياء البدو العالمي
من أحد عروض مهرجان أزياء البدو العالمي
من مهرجان أزياء البدو العالمي
من مهرجان أزياء البدو العالمي
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