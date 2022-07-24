عرض للأزياء البدوية يمزج بين القديم والحديث في قيرغيزستان
"مهرجان أزياء البدو العالمي" اجتذب مصممين وشخصيات بارزة في صناعة الأزياء من نحو 20 دولة إلى بحيرة إيسيك كول للاستمتاع بالأزياء المستوحاة من الثقافة البدوية في قيرغيزستان منذ آلاف السنين
على شاطئ واحدة من أعمق بحيرات العالم، في أعالي جبال تيان شان في قيرغيزستان، تبخترت العارضات بأزيائهن القديمة والحديثة في "مهرجان أزياء البدو العالمي".
واجتذب هذا الحدث، الذي يدخل الآن عامه الثالث، مصممين وشخصيات بارزة في صناعة الأزياء من نحو 20 دولة إلى بحيرة إيسيك كول المتلألئة للاستمتاع بالأزياء المستوحاة من الثقافة البدوية في قيرغيزستان منذ آلاف السنين.
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ولن تكون الأحذية ذات الكعب العالي التي ترتديها بعض العارضات مناسبة للبدو الرحل، لكن بعض أغطية الرأس المتقنة التي بدت وكأنها تحاكي قرون الماشية كانت سمة مميزة للزي البدوي التقليدي.
كما ظهرت التنانير الضخمة في العديد من الأزياء، إما منقوشة بشكل متقن أو في كتل من الألوان الزاهية.
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