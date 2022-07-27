معرض "100 براند سعودي" في زيارة إلى نيويورك

تشهد مدينة نيويورك منذ يوم أمس فعاليات "معرض 100 براند سعودي" في مبنى 23 آبرون في منطقة مانهاتن الذي سيمتد حتى 7 أغسطس المقبل. ويشارك في هذا الحدث 100 مصمم ومصممة سعوديون، يعرضون خلاله مجموعة من تصاميمهم التي تتنوّع بين الأزياء، والمجوهرات، والأكسسوارات.

وأُقيم "معرض 100 برند سعودي" بنسخته الأولى في مدينة الرياض أواخر العام الماضي تحت إشراف هيئة الأزياء السعودية. وهو يقوم في نسخته الثانية بزيارة إلى مدينة نيويورك، ويشارك فيه 100 من المصممين السعوديين الموهوبين الذين تم اختيارهم من بين ما يقارب 1500 مصمم.

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كما ينقسم المعرض إلى 8 فئات تتضمن: الملابس الجاهزة، الأزياء المفاهيمية والفاخرة، الدومي كوتور، أزياء العرائس، حقائب اليد، المجوهرات والملابس. وهو يندرج ضمن توجهات رؤية 2030 التي تعتمدها المملكة العربية السعودية، ويهدف إلى تقديم الدعم للمواهب المحلية في مختلف قطاعات الموضة والتصميم، إضافة إلى تأمينه فرصاً جديدة لرواد الأعمال تساعدهم على عرض أعمالهم والحصول على نصائح من خبراء الأزياء العالميين عبر متابعة ورش عمل تتناول كافة جوانب الابتكار، والتصميم، والتسويق، واستراتيجية المبيعات، بالإضافة إلى إمكانية الإرشاد الضروري عند الحاجة.



من تصاميم علامة لوديانا المشاركة بالمعرض

يشار إلى أن "معرض 100 براند سعودي" يعتبر أول معرض دولي يسلط الضوء على مواهب وإبداعات المصممين السعوديين التي تجد جذوراً لها في التراث والثقافة السعودية. ويعود تنظيمه إلى هيئة الأزياء السعودية التي تهتم بتطوير قطاع الأزياء في السعودية بمجالاته الخاصة بالتدريب، والتصميم، والتنفيذ إضافة إلى استثمار الدعم غير المحدود الذي توليه المملكة لهذا القطاع من خلال فتح مصانع كبيرة، وضخ موارد أساسية في السوق المحلية ليتمكن أصحاب المهن من ممارسة شغفهم في بيئات عمل خلاقة وناجعة.