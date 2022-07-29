هكذا يمكنك تنسيق الوردي مع الألوان الأخرى في أزيائك الصيفية

تكرر ظهور اللون الوردي في مجموعات أزياء هذا الصيف بتدرجاته المختلفة من الفاتحة جداً إلى المشرقة، وحتى القوية. اكتشفوا موضة هذا الموسم في ارتداء وتنسيق هذا اللون لإطلالة عصرية ومميزة.

يُعتبر الوردي من الألوان الصعبة التنسيق في مجال الموضة رغم مسحة الإشراق التي يُضيفها عادةً على الإطلالة. اعتمدوه هذا الصيف كلون موحّد على شكل بدلة أو ثوب أو حتى سترة. يمكنكم أيضاً تنسيقه مع ألوان أخرى أو اعتماده بشكل حذاء أو حقيبة أو حتى وشاح، لإضافة لمسات من الحيوية على أناقتكم.

مادة اعلانية

أفكار جديدة لتنسيقه

لإطلالة لافتة يمكن اختيار قطعة لافتة باللون الوردي قد تكون سترة "بلايزر" أو سروال واسع أو تنورة أو حتى قميص، كما يمكن تنسيقه على الشكل التالي:

مع الأبيض

لإطلالة منعشة، جرّبي تنسيق الوردي مع الأبيض على شكل قميص أو "تي-شيرت" باللون الأبيض وتنورة أو سروال وردي مع إضافة بعض الأكسسوارات لتُكمّل الإطلالة.

مع الأسود

اختاري ثوباً مونوكرومياً باللون الوردي وبتصميم بسيط، نسّقيه مع صندل صيفيّ وحقيبة باللون الأسود للحصول على إطلالة راقية وأنيقة على السواء. يمكنكِ إضافة بعض الأكسسوارات الفضية لإضافة لمسة من الإشراق على إطلالتكِ.

مع الدنيم

تتناسق خامة الدنيم بشكل مثالي مع جميع الألوان القويّة بما فيها اللون الوردي. نسّقي سروال الدنيم الذي تفضلينه مع سترة أو "توب" أو حتى قميص باللون الوردي. يمكنكِ أيضاً اعتماد الدنيم لكامل الإطلالة وتنسيقه مع أكسسوارات ورديّة.

مع البرتقالي

للحصول على إطلالة جريئة، جرّبي تنسيق الوردي مع البرتقالي في تصميم كلاسيكي يتناقض مع الطابع المبتكر لهذين اللونين عندما يجتمعان مع بعضهما البعض.

مع الأزرق

يتناغم الأزرق مع الوردي بشكل لافت. جرّبي اعتماد هذا الثنائي على شكل طبعات متنوّعة في الحجم والشكل للحفاظ على طابعه الصيفيّ المنعش.

مع الأخضر

يُشكّل الجمع بين الألوان التكميليّة فكرة جيّدة للحصول على مظهر أنيق يعتمد في معظم الأحيان على مزيج جريء بين الألوان. تقوم الألوان التكميليّة على الجمع بين تدرجات متناقضة ولكنها متناسقة مع بعضها البعض مثل الأصفر والبنفسجي، البرتقالي والأزرق، الكحلي والأصفر، وكذلك الأخضر والوردي.

مع البيج

من السهل جداً تنسيق الوردي مع البيج، كون هذا الأخير من الألوان المُحايدة. يكفي اعتماد سروال واسع باللون البيج مع "توب" باللون نفسه وسُترة باللون الوردي للحصول على إطلالة لافتة بأناقتها.

مع البنفسجي

يُعتبر الوردي والبنفسجي من أبرز ألوان العام 2022، أما تنسيقهما مع بعضهما البعض فيُضفي لمسات من الحيوية على الإطلالة.

مع الوردي

يمكن الخلط بين عدّة تدرجات من الوردي في إطلالة واحدة، والنتيجة تكون في هذه الحالة أنثويّة ومُميّزة. يمكن أيضاً اعتماد التدرّج نفسه من الوردي لكامل الإطلالة شرط أن يكون التصميم بسيطاً في مجال القصّات ليحافظ على أناقته.