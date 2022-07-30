9 أطعمة مضادة لتساقط الشعر خلال فصل الصيف

تلعب بعض الأطعمة دوراً أساسياً في تعزيز حيوية الشعر وتقوية أليافه، بالإضافة إلى حمايته من التساقط الزائد في ظل الاعتداءات الخارجية التي يتعرض لها في هذا الفصل. تعرفوا على أبرز المكوّنات المفيدة في هذا المجال واحرصوا على إدراجها ضمن نظامكم الغذائي الصيفي.

عندما يُعاني الشعر من التساقط وفقدان الحيوية، نلجأ عادة إلى استعمال أنواع من الشامبو، واللوشن، والأمصال المُعزّزة للنموّ بالإضافة إلى تناول مكمّلات غذائيّة مفيدة في هذا المجال. ولكن علينا ألا ننسى أن للنظام الغذائي دوراً أساسياً في تقوية الشعر وإعادة حيويته المفقودة.

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تحتوي الفاكهة، والخضار، والبقوليّات، واللحوم، والأسماك على الكثير من العناصر الضروريّة التي تُحسّن سير وظائف الجسم. إذ يؤثّر النظام الغذائي على وظائفنا الحيويّة بطريقة مباشرة، عبر تنشيط آليّة تجديد الخلايا، وتعزيز العضلات، والحفاظ على متانة العظام، وتقوية القدرات الذهنيّة. وهي قادرة على حماية الشعر من التساقط المُفرط.

فما هي الأطعمة المفيدة لصحة الشعر والتي يجب استهلاكها بشكل دوري لتعزيز نموّه؟

1- الحبوب الكاملة

تجدونها في الخبز، والأرز، والمعكرونة المصنوعة من دقيق أسمر. ويساهم استهلاك الحبوب الكاملة في تعزيز وصول الأوكسيجين إلى الشعر وتنظيم عمل الهرمونات المسؤولة عن حيويته وحمايته من التساقط، نظراً لغناها بالألياف، وحمض الفوليك، وفيتامين B.

2- ثمار البحر

تتميّز ثمار البحر بغناها بمادة الزنك الموجودة أيضاً في الموز. وهي تؤمّن للجسم هذا العنصر الغذائي الضروري لصحة الشعر والذي يتمّ الحصول عليه بشكل حصري من الغذاء.

3- اللوز

يندرج اللوز ضمن الفاكهة المجففة الغنيّة بالمغنيزيوم، وهو ضروري لمكافحة التوتر بالإضافة إلى تقوية الأظافر ومحاربة تساقط الشعر. يُنصح باستهلاك بضع حبّات منه بشكل يومي.

4- الخميرة

تتميّز الخميرة بغناها بالفيتامينات من فئة B الضروريّة لصحة الشعر. يُنصح باستهلاكها على شكل بودرة يتم رشّها على الأطباق أو تناولها على شكل حبوب ضمن علاج يمتد على عدة أشهر.

5- بذور اللقطين

تُعتبر هذه البذور مصدراً طبيعياً للفيتامين B8 والبيوتين. وهي مكوّنات تُساهم في تسريع نموّ الشعر وتقوية أليافه بالإضافة إلى إنتاج الدهون التي تغذّيه. يُنصح بتناولها غير مملّحة وإضافتها إلى أنواع السلطات والحساء.

6- البطاطا الحلوة

تتميّز بغناها بالبيتاكاروتين الذي يسمح بتصنيع الفيتامينA. ويقوم هذا الأخير بتحفيز إنتاج الدهون التي تحمي الشعر وتُسرّع نموّه.

7- بذور الشيا

تُعتبر هذه البذور أحد أبرز مصادر الدهون الجيدة وتحديداً الأوميغا3 تماماً مثل أسماك السالمون، والسردين، والتراوت. فهي تُعزّز الدورة الدمويّة في فروة الرأس كما تُغذّي بصيلات الشعر مما يجعله متيناً وقوياً.

8- الأطعمة الغنيّة بالكبريت

أبرزها البصل، والثوم، والبيض. يعمل الكبريت على تعزيز إنتاج الكيراتين، أي المكوّن الأساسي للشعر كما أنه يؤمّن له الحماية التي يحتاج إليها.

9- الخضار الخضراء

تندرج الخضار الخضراء ضمن الأطعمة الضروريّة للجسم، فهي مصدر مهم للفيتامينات، والمعادن، والبروتينات. يُنصح بتناولها يومياً على شكل عصائر، حساء، سلطات، مطهوة أو حتى نيئة.