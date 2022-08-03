هكذا يتمّ اختيار النظارات الشمسيّة وفق شكل الوجه

ليس من السهل دائماً العثور على النظارات الشمسيّة المناسبة لشكل الوجه بين المجموعة الكبيرة من النماذج المتوفرة في الأسواق، فما هي النصائح التي يمكن أن تُسهّل هذه المهمة؟

يُعتبر شكل الوجه العامل الأساسي الذي يجب الاعتماد عليه لدى اختيار أي نوع من النظارات، شمسيّة كانت أم طبيّة. ويُشدّد الاختصاصيون في هذا المجال على ضرورة احترام مجموعة من القواعد الواضحة لمعرفة ما هي النظارات المثاليّة لكل شكل من أشكال الوجه.





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الوجه المستدير

يتميّز عادةً بعظام وجنتين بارزتين، فكّ مستدير، وتوازن بين الطول والعرض. تُناسبه إطارات النظارات ذات الزوايا البارزة والأشكال الهندسيّة، على أن يتمّ تجنب النظارات المستديرة الشكل كونها لا تتناسب مع شكل هذا الوجه.

الوجه المربّع

من أبرز خصائصه فكّه المربّع والبارز الذي يطغى على عظام الوجنتين، أما جبينه فيكون بعرض الفكّ تقريباً. لتليين شكل هذا الوجه وكسر زواياه، يُنصح باختيار النظارات المستديرة أو تصميم نظارات التيّار والتركيز على الإطارات الرقيقة قدر الإمكان.

الوجه البيضاوي

يتميّز عادةً بعظام وجنتين بارزتين تكون أوسع من الجبهة والفكين الذين يتناسقان من حيث العرض. شكله المتناسق والمتوازن يسمح له باعتماد جميع أشكال وألوان وأحجام النظارات.





الوجه الذي يأخذ شكل قلب

يُعرف هذا الوجه بذقنه المحدّدة جيّداً والمدبّبة قليلاً، كما يتميّز بجبهته الأكثر اتساعاً من الفك وبجبين يأخذ شكل حرف V في الوسط عند أطراف الشعر. يتناسق هذا الوجه مع الإطارات السميكة للنظارات وتلك التي تأخذ شكل عيون القطة.

شراء النظارات عبر الإنترنت

شراء النظارات عبر الإنترنت من دون تجربتها على الوجه ممكن في حال التقيد ببعض التعليمات التي تُسهّل هذه المهمة:

• التقيّد بشكل الوجه

القاعدة الأولى في هذا المجال تقوم على تجنّب النظارات التي تأخذ شكل الوجه نفسه، والتأكد من اختيار الأحجام المتوازنة أي الابتعاد عن الأحجام الكبيرة جداً في حالة الوجه الصغير. والتوجه نحو الإطارات ذات التصميم الهندسي في حالة الوجه المُستدير، والإطارات المستديرة في حالة الوجه المربّع، والنظارات البيضاويّة أو المستطيلة في حالة الوجه الذي يأخذ شكل قلب، أما الوجه المثلث فالتصميم المثالي له هو الذي يأخذ شكل عيون القطة.

• البساطة والديمومة

تعكس النظارات شخصيّة صاحبتها وهي تضفي ثقة على الإطلالة، ولكنها تُشكّل أيضاً استثماراً يفترض التفكير جيداً قبل اختياره بالتصميم المناسب. يُنصح باختيار التصاميم الكلاسيكيّة لدى الشراء عبر الإنترنت مثل شكل عيون القطة، الشكل المربع، أو تصميم الطيارين. أما بالنسبة للألوان، فمن الأفضل الاعتماد على التدرجات السهلة مثل الأسود، والبني، والأزرق الداكن... فالنظارات الكلاسيكيّة تبقى أنيقة على الدوام وتنسجم بسهولة مع مختلف طرازات الملابس. أما لدى اختيار النظارات الشمسيّة الخاصة بممارسة الرياضة فيجب الاهتمام بعنصر الراحة الذي تؤمّنه قبل كل شيء.

• الاطلاع على الشروط والأحكام

قبل شراء النظارات عبر الإنترنت، يُنصح بالاطلاع على شروط الإرجاع والبدل، وتكاليف التوصيل بالإضافة إلى معرفة ما إذا كان بالإمكان تجربة النظارات بشكل افتراضي والتأكد من عدم وجود أي تكاليف إضافيّة تتم زيادتها على السعر الأساسي.