ما هي الأسباب التي تقف وراء ضعف وتكسر الأظافر؟

تكون الأظافر الرقيقة عادة عرضة للتقصف والتكسر مما يجعلها غير قابلة للنمو بشكل سليم، ولكن يمكن مساعدتها لتصبح أقوى من خلال اعتماد بعض الحيل التي أثبتت فعاليتها في تقوية الأظافر وتعزيز نموها.

إذا كانت أظافركِ رقيقة وسهلة التكسر، فقد يعود ذلك إلى افتقار جسمك لبعض الفيتامينات والمعادن التي يحصل عليها عادة من النظام الغذائي. وقد يعود السبب أيضاً لتبني بعض العادات التي تسيء للأظافر بشكل كبير. فما هي الحيل المفيدة في تقويتها؟

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1- اعتماد نظام غذائي غني بالحديد

يمكن أن تنتج الأظافر اللينة عن نقص في مادة الحديد. وفي هذه الحالة يجب التركيز على تناول الأطعمة الغنية بهذه المادة مثل المحار، والشوكولاتة، والبروكولي، والكبدة.

2- تناول الأطعمة الغنية بالكلسيوم

قد تصبح الأظافر رقيقة وهشة نتيجة النقص في استهلاك مادة الكلسيوم الموجودة في العديد من الأطعمة، أبرزها: الحليب ومشتقاته، صفار البيض، الروبيان، اللوز، والفجل الداكن اللون... فالكلسيوم من المواد الضروري إدراجها بشكل يومي في نظامنا الغذائي للحفاظ على صحة العظام، والأسنان، والشعر، والأظافر.

3- الاستعانة بحبوب الخميرة

تعزز الخميرة نموّ الأظافر والشعر بفضل تنشيطها لإنتاج الكيراتين وغناها بمادة البيوتين. وهي متوفرة على شكل بودرة يمكن رشها على الأطباق أو كبسولات يتم تناولها بشكل يومي كعلاج لمدة 3 أشهر.

4- تجربة علاج الهلام الملكي

يُعرف الهلام الملكي بكونه غذاء ملكة النحل. وهو غني بالفيتامين B، ومثالي لتقوية الأظافر اللينة. يُنصح بتناوله بشكل علاج على معدة فارغة صباحاً لمدة شهر على الأقل.

5- تطبيق طلاء مقوي للأظافر

تتوفر في الأسواق عدة أنواع من الطلاء المقوي، بعضها مدعّم بالفيتامينات وبمواد أخرى مقوّية للأظافر. يُنصح بوضع طبقة منها مباشرة على الأظافر لحمايتها أو استعمالها بشكل طلاء أساس قبل الطلاء الملون.

6- الحد من تعريضها للماء

تشكل الرطوبة عدواً للأظافر، لذلك يُنصح بالابتعاد عن الإفراط في غسل اليدين خاصة أن تعريض الأظافر للماء باستمرار يزيد من ليونتها ويجعلها عُرضة للتقصف والتكسر.

7- القيام بحمامات مقوية للأظافر

لتقوية الأظافر اللينة، يُنصح بنقعها لمدة 5 دقائق أسبوعياً بحمام من الماء الفاتر يُضاف إليه بضع قطرات من زيت الزيتون، وزيت الإيلانغ إيلانغ الأساسي. يمكن أيضاً إضافة القليل من عصير الليمون إلى هذا الحمام للحصول على مفعول مبيض للأظافر.

8- تغذيتها باستمرار

تحتاج الأظافر للتغذية والترطيب مثل بشرة اليدين، لذلك يُنصح بتدليكها بالكريم نفسه الذي تستعملونه للعناية باليدين واستعمال القليل من زيت اللوز الحلو لتغذيتها.

9- تركها تتنفس

قد نظن أن طلاء الأظافر يحمي أظافرنا من التكسر، لكنه على المدى الطويل يتسبب في خنقها ويجعلها ضعيفة. يُنصح بإزالة الطلاء عن الأظافر يومين أسبوعياً للسماح لها بأن تتنفس على راحتها.

10- تجنب استعمالها كأداة

نستعمل أظافرنا أحياناً كأداة لفتح الأشياء أو إزالة ملصقات عنها، وهذا ما يعرضها للصدمات التي تتسبب بتكسرها وتعيق نموها بشكل سليم. لذلك يُنصح بالابتعاد عن هذه العادة السيئة جداً.