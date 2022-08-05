6 أقنعة لعناية خاصة بالبشرة في عطلة نهاية الأسبوع

تشكل العناية المستمرة بالبشرة شرطاً ضرورياً للحفاظ على نضارتها وشبابها لأطول فترة ممكنة. وهي لا تقتصر على الزيارات التي نقوم بها إلى معهد التجميل، بل يمكنها أن تصبح جزءاً من الروتين التجميلي الأسبوعي الذي نعتمده في المنزل. استفيدي من عطلة نهاية الأسبوع لتطبيق واحد أو أكثر من هذه الأقنعة التي تؤمن للبشرة حاجاتها في مجال الترطيب، والتغذية، ومكافحة الشيخوخة.

وللحصول على أفضل النتائج، يُنصح بتطبيق القناع على بشرة نظيفة وخالية من أي آثار للماكياج، أو الإفرازات، أو التلوث على أن تسبق استعماله خطوة تقشير البشرة التي تخلص سطح الجلد من الخلايا الميتة، وتسهل وصول فوائد القناع إلى عمق البشرة.

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1- قناع النشا لنضارة فورية

يعمل هذا القناع على تعزيز نضارة البشرة وإنعاشها خلال الطقس الحار، كما يساهم في إزالة البقع الداكنة التي قد تظهر عليها ويزيد حيويتها بفعل تنشيطه للدورة الدموية.

لتحضيره يكفي خلط مقدار فنجان قهوة من مسحوق النشا وكوب من ماء الورد المحضر بطريقة تقليدية. يوضع هذا الخليط في عبوة رذاذة ويتم رش الوجه به ثم تركه لربع ساعة قبل شطفه بالماء البارد. يمكن استعماله 3 أو 4 مرات أسبوعياً.

2- قناع الطحينة لإشراقة واضحة

يحتوي هذا القناع على مكون واحد فقط هو الطحينة، ومن أبرز خصائصه أنه يعمل على تنعيم البشرة وتعزيز إشراقها.

يكفي تطبيق مقدار ملعقة كبيرة واحدة من الطحينة على بشرة الوجه وتركها تجف قبل فرك الجلد بلطف لإزالة القسم الأكبر من القناع ومن ثم شطفه جيداً بالماء. يمكن تطبيق هذا القناع مرة أو مرتين أسبوعياً.

3- قناع لب البطيخ المبيّض

يمكن استخدام هذا القناع بشكل يومي، فهو يعمل على تنقية البشرة وترطيبها كما يتمتع بمفعول مبيّض. المكون الأساسي في هذا القناع اللب الأبيض لثمرة البطيخ بعد أن يتم نزعه بالسكين ومن ثم برشه وإضافة القليل من اللب الداخلي لقشور الموز بعد هرسه ونصف حبة من الخيار المبروش.

يتم خلط هذه المكونات للحصول على عجينة يسهل تطبيقها على الوجه وتركها لحوالي 15 دقيقة قبل إزالتها وغسل الوجه بالماء المنعش.

4- قناع الخميرة المجدد للبشرة

يتميز مسحوق الخميرة بغناه بالفيتامين B الذي يعزز نضارة البشرة ويحافظ على شبابها. وهو مفيد في تحضير قناع مقشر للبشرة من خلال خلط مقدار ملعقتين كبيرتين منه مع ملعقتين كبيرتين من مسحوق الحليب ومقدار فنجان قهوة من ماء الورد.

يُترك هذا الخليط على بشرة الوجه حتى يجف قبل إزالته من خلال فركه بحركات دائرية وغسل البشرة بالماء المنعش. يُنصح بتطبيقه مرة كل أسبوع أو أسبوعين.

5- زيت جوز الهند للترطيب

يمتاز زيت جوز الهند بخصائص مضادة للبكتيريا، كما يتمتع بمزايا مرطبة مفيدة جداً للبشرة. يكفي تدفئته قليلاً على النار لتصبح صيغته سائلة ثم تغميس أطراف الأصابع فيه وتمريرها على البشرة.

دلكي بشرتك لدقيقة أو اثنتين بهذا الزيت ثم اتركيه لبضع دقائق لتستفيد البشرة من مزاياه قبل إزالة الفائض منه بقطعة قطنية. يُنصح باستعمال هذه الوصفة 3 أو 4 مرات أسبوعياً عندما تكون البشرة جافة وبحاجة إلى الترطيب.

6- قناع الزبادي والنعناع لإنعاش البشرة

يتميز الزبادي بمفعوله المنقي للبشرة، أما النعناع فغني بمادة الإيثانول التي تكسبه قدرة على التنعيم والتبريد. وهو ما تحتاجه البشرة بشكل أساسي خلال فصل الصيف. لتحضير هذا القناع يكفي خلط ملعقتين كبيرتين من الزبادي مع مقدار ملعقة صغيرة من النعناع اليابس.

يُترك هذا الخليط ليتفاعل طوال نصف ساعة قبل تطبيقه على الوجه والعنق وتركه ليجف طبيعياً قبل شطفه بالماء الفاتر. يُنصح باستعماله مرة أسبوعياً.