خطوات لتعزيز كثافة الشعر الرقيق بكل سهولة

تُعاني صاحبات الشعر الرقيق عادةً من نقص في كثافته وحجمه، فيبدو كأنه خفيف أو فاقد للحيوية مما يزيد من صعوبة ثبات أي تسريحة تُطبّق عليه. ولكن لحسن الحظ أن هناك بعض الحيل، والخطوات، والأدوات، والمستحضرات التي تسمح بحلّ جميع مشاكل هذا الشعر مما يُعزّز حجمه وكثافته. تعرّفوا على مجموعة منها فيما يلي:

يكون الشعر الرقيق عادةً مسطحاً، وهو يفتقر إلى الحجم مما يجعله يبدو كأنه يفتقر إلى الكثافة كما أن جذوره قد تكون دهنيّة في بعض الحالات مما يزيد من صعوبة العناية به.

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- عناية تبدأ من الجذور

لتأمين سماكة إضافيّة للشعر الرقيق، ينصح الخبراء باستعمال رغوة مُكثّفة أو رذاذ مُعزّز للحجم بدءاً من الجذور. في حالة الرذاذ، يتمّ رشّه مباشرةً على كامل الشعر ومن ثم تسريحه أما بالنسبة للرغوة فتوضع كميّة وافرة منها في كفّ اليد ثم توزّع على جذور الشعر التي تكون نظيفة ورطبة. لتوزيع هذه الرغوة على كامل الشعر، يُنصح بتسريحه بمشط عريض الأسنان على أن يتمّ رجّ العبوة جيداً قبل الاستعمال لتجنّب الحصول على رغوة سميكة تُثقل الشعر.

- تصفيفه بطريقة خاصة

يحتاج الشعر الرقيق إلى التصفيف بطريقة خاصة، أما الأدوات الضروريّة في هذا المجال فهي مُجفّف كهربائي وفرشاة مُستديرة. يتمّ لفّ كل خصلة من خصلات الشعر على الفرشاة المستديرة أثناء تمرير الهواء الساخن للمجفّف عليها ثم الانتقال إلى الهواء الفاتر، مع التركيز على أن يبدأ لفّ الشعر على الفرشاة من الجذور لإضافة الحجم المطلوب إلى التسريحة. يمكن أيضاً الاستعانة بلفافات مطاطية يتمّ لف الشعر عليها وتركه لبعض الوقت كي يأخذ الشكل المطلوب.

تسمح هذه الطريقة الأخيرة بتجنّب استعمال الحرارة العالية للمجفف على الشعر كونها تُفقده حجمه وتزيد من رقته.

الحفاظ على حجمه

لايحتاج الشعر الرقيق إلى الغسل بشكل يومي إلا إذا كان دهنياً، أما في الحالات الأخرى فيعتمد تسريحه صباحاً على استعمال القليل من الرذاذ المُعزّز للحجم الذي يتمّ رشّه على الشعر الجاف بعد حني الرأس إلى الأسفل وتركه لبضع ثوانٍ كي يجف قبل رفع الرأس. يعمل هذا المستحضر على تغليف الشعر وزيادة سماكته فيبدو أكثر كثافة. بعد هذه الخطوة لن يحتاج الشعر سوى لبعض التسريح كي يحصل على الحجم المطلوب. ويُشكّل الشامبو الجاف أحد المستحضرات التي تناسب الشعر الرقيق كونه يعمل على تعزيز حجمه ولمعانه بالإضافة إلى تخليصه من أي إفرازات دهنيّة.

- مكوّنات تناسبه

يكون قطر الشعر الرقيق أصغر بأربع مرات من قطر الشعر العادي، ولذلك فهو يحتاج إلى اهتمام خاص وعناية بمكوّنات تُلبّي احتياجاته. إبحثوا عن مستحضرات تعتني به تكون غنيّة بخلاصة الخيزران التي تقوّيه والطحالب الحمراء التي تُغلّف أليافه وتُعزّز حجمه. والجدير ذكره في هذا المجال أن عدم شطف هذا الشعر جيداً ممكن أن يزيد من جفافه وفقدانه للحيوية، ولذلك يُنصح بأخذ الوقت الكافي لشطفه جيداً بعد غسله وتطبيق الكونديشنر عليه.

ابتعدوا عن الأقنعة ذات الصيغ الغنيّة جداً في روتين العناية بهذا النوع من الشعر واستبدلوها بمستحضرات ذات صيغ خفيفة ومرطّبة مثل الصيغ الهلاميّة أو تلك التي يتمّ شطفها مباشرة بعد تطبيقها على الشعر.

- القصة التي تُعزّز حجمه

تقوم القصات المتدرّجة بتعزيز حجم الشعر الرقيق، شرط أن يتركّز تدرجها عند محيط الوجه، وتساعد الغرّة على جعله يبدو أكثر حجماً أيضاً. أما بالنسبة لطول هذا الشعر فالأفضل أن يبقى متوسطاً أو أقرب إلى القصير منه إلى الطويل حتى يتمكّن من الحفاظ على حجمه.