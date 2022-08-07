المتزوجات والأمهات سيترشحن لحفل ملكة جمال الكون 2023

بعد أكثر من 70 عاماً على تأسيسها، تُجري مسابقة ملكة جمال الكون تعديلاً أساسياً على نظامها، يتمثل بقبول ترشّح مُشاركات من بين النساء المتزوجات والأمهات.

فقد أفادت التقارير عن إرسال منظمة ملكة جمال الكون بريداً إلكترونياً إلى المتعاونين معها في جميع أنحاء العالم، مفاده أن المسابقة ستسمح للنساء المتزوجات والأمهات بالتقدّم بترشّحهن للمنافسة على اللقب. وقد كشفت المذكّرة الداخليّة التي تمّ إصدارها مؤخراً أن هذا القرار استند إلى استطلاعات الرأي التي تمّ إجراؤها في وقت سابق من هذا العام، والتي أظهرت أن متوسط عمر الزواج والحمل الأول للنساء يبلغ 21 عاماً.

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تأتي هذه الخطوة في إطار سعي منظمة ملكة جمال الكون لمواكبة التطوّر، ويهدف قرارها الأخير على تشجيع عدم وقوف القرارات الشخصية عائقاً أمام نجاح المرأة. من المنتظر أن تُصبح القواعد الجديدة سارية المفعول في حفل ملكة جمال الكون بنسخته الـ72، الذي سيُقام خلال العام 2023. أما بالنسبة للنسخة 71 من الحفل والتي ستُقام في شهر ديسمبر المقبل فستخضع للقواعد التي كان معمول بها سابقاً، إذ سبق أن تمّ اختيار المتسابقات المشاركات فيها.

تُعدّ ملكة جمال الكون منظمة رائدة في مجالها، وهي ستُصبح من خلال هذا القرار الجديد أكثر شمولاً نظراً لسعيها جاهدةً على كسر الصورة النمطيّة لملكة الجمال. فقد كان القانون المعمول به سابقاً يسمح فقط للنساء العازبات واللواتي تتراوح أعمارهن بين 18 و28 ولم يتزوجن أو يُنجبن بالتقدّم للمسابقة. ولم يُكشف حتى الآن إذا كان هناك أي تعديل سوف يطرأ على الفئة العمريّة المعتمدة في مجال الترشّح للحفل مع ظهور التعديلات الجديدة.

يتواجد مقرّ منظمة ملكة جمال الكون في نيويورك، وهي تُنظّم مسابقة ملكة جمال الولايات المتحدة الأميركية، وملكة جمال المراهقات في الولايات المتحدة بالإضافة إلى مسابقة ملكة جمال الكون. ومن التعديلات اللافتة التي طرأت على الحفل الأخير من مسابقة ملكة جمال الكون كان السماح لملكة جمال البحرين بأن تستعيض عن المرور أمام لجنة الحكم بأزياء السباحة باعتماد ملابس رياضيّة مغطّاة بالكامل.