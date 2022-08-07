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المتزوجات والأمهات سيترشحن لحفل ملكة جمال الكون 2023

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من حفل ملكة جمال الكون الأخير

المتزوجات والأمهات سيترشحن لحفل ملكة جمال الكون 2023

القرار استند إلى استطلاعات الرأي التي تمّ إجراؤها في وقت سابق من هذا العام، والتي أظهرت أن متوسط عمر الزواج والحمل الأول للنساء يبلغ 21 عاماً

العربية.نت - رانيا لوقا

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بعد أكثر من 70 عاماً على تأسيسها، تُجري مسابقة ملكة جمال الكون تعديلاً أساسياً على نظامها، يتمثل بقبول ترشّح مُشاركات من بين النساء المتزوجات والأمهات.

لحظة تتويج ملكة جمال الكون هارناز ساندو
لحظة تتويج ملكة جمال الكون هارناز ساندو

فقد أفادت التقارير عن إرسال منظمة ملكة جمال الكون بريداً إلكترونياً إلى المتعاونين معها في جميع أنحاء العالم، مفاده أن المسابقة ستسمح للنساء المتزوجات والأمهات بالتقدّم بترشّحهن للمنافسة على اللقب. وقد كشفت المذكّرة الداخليّة التي تمّ إصدارها مؤخراً أن هذا القرار استند إلى استطلاعات الرأي التي تمّ إجراؤها في وقت سابق من هذا العام، والتي أظهرت أن متوسط عمر الزواج والحمل الأول للنساء يبلغ 21 عاماً.

ملكة جمال الكون للعام 2021 الهنديّة هارناز ساندو
ملكة جمال الكون للعام 2021 الهنديّة هارناز ساندو

تأتي هذه الخطوة في إطار سعي منظمة ملكة جمال الكون لمواكبة التطوّر، ويهدف قرارها الأخير على تشجيع عدم وقوف القرارات الشخصية عائقاً أمام نجاح المرأة. من المنتظر أن تُصبح القواعد الجديدة سارية المفعول في حفل ملكة جمال الكون بنسخته الـ72، الذي سيُقام خلال العام 2023. أما بالنسبة للنسخة 71 من الحفل والتي ستُقام في شهر ديسمبر المقبل فستخضع للقواعد التي كان معمول بها سابقاً، إذ سبق أن تمّ اختيار المتسابقات المشاركات فيها.

ملكة جمال الكون وملكة جمال الفلبين
ملكة جمال الكون وملكة جمال الفلبين

تُعدّ ملكة جمال الكون منظمة رائدة في مجالها، وهي ستُصبح من خلال هذا القرار الجديد أكثر شمولاً نظراً لسعيها جاهدةً على كسر الصورة النمطيّة لملكة الجمال. فقد كان القانون المعمول به سابقاً يسمح فقط للنساء العازبات واللواتي تتراوح أعمارهن بين 18 و28 ولم يتزوجن أو يُنجبن بالتقدّم للمسابقة. ولم يُكشف حتى الآن إذا كان هناك أي تعديل سوف يطرأ على الفئة العمريّة المعتمدة في مجال الترشّح للحفل مع ظهور التعديلات الجديدة.

أندريا ميزا ملكة جمال المكسيك التي تحمل لقب ملكة جمال الكون للعام 2020
أندريا ميزا ملكة جمال المكسيك التي تحمل لقب ملكة جمال الكون للعام 2020

يتواجد مقرّ منظمة ملكة جمال الكون في نيويورك، وهي تُنظّم مسابقة ملكة جمال الولايات المتحدة الأميركية، وملكة جمال المراهقات في الولايات المتحدة بالإضافة إلى مسابقة ملكة جمال الكون. ومن التعديلات اللافتة التي طرأت على الحفل الأخير من مسابقة ملكة جمال الكون كان السماح لملكة جمال البحرين بأن تستعيض عن المرور أمام لجنة الحكم بأزياء السباحة باعتماد ملابس رياضيّة مغطّاة بالكامل.

ملكة جمال البحرين منار نديم دياني خلال مشاركتها بالحفل الأخير لملكة جمال الكون
ملكة جمال البحرين منار نديم دياني خلال مشاركتها بالحفل الأخير لملكة جمال الكون
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