11 خطوة لعناية مثالية بالبشرة على متن الطائرة

تتعرّض بشرة الوجه واليدين خلال السفر على متن الطائرة لمشكلة الجفاف التي تتفاقم، كلما ازداد طول الرحلة. وهي تواجه أيضاً تأثير التكييف، والتلوث، وتغطية الوجه بالقناع الطبي الذي قد يتسبّب بظهور البثور. كل ذلك يجعلها بحاجة إلى روتين عناية خاص يوفر لها إطلالة مشرقة مع انتهاء الرحلة.

تحضير البشرة للرحلة يبدأ منذ اليوم السابق لها بتوفير نسبة قصوى من التغذية والترطيب باستعمال الأمصال والكريمات المناسبة لنوعها وحاجاتها. وهو يستمر حتى قبل الانطلاق من المنزل إلى المطار عبر تنظيف البشرة وتطبيق المصل والكريم عليها. أما خطوات العناية التي يُنصح بتبّنيها خلال الرحلة فهي التالية:

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1- ترطيب البشرة قبل الرحلة غير كافٍ لحمايتها من الجفاف خاصة أن نسبة الرطوبة تكون على الطائرة 20 بالمئة مقارنةً مع 40 بالمئة في غرفة مغلقة، ومن 60 إلى 80 بالمئة في الهواء الطلق. ولذلك يُنصح بالاستعانة خلال الرحلة بالأقنعة التجميليّة الورقيّة التي تمدّ الجلد بجرعة من العناصر المرطّبة بهدف الحفاظ على نضارته. يتمّ تطبيق القناع الورقي على البشرة دون مساعدة المرآة وهو يُترك عليها لحوالي 15 دقيقة قبل إزالته دون الحاجة لغسل الوجه بعد ذلك.

2- تتعرّض البشرة على الطائرة لعدة مصادر من التلوث أبرزها الهواء المُعاد تدويره والضوء الأزرق المنبعث من الألواح الإلكترونيّة. ولذلك يُنصح بالتزوّد بمستحضر رذاذ مضاد للتلوث يتمّ رش القليل منه على البشرة عدة مرات خلال الرحلة.

3- بعد التأثير المهدئ الذي يتركه القناع الورقي والرذاذ المضاد للتلوث، يُنصح بتطبيق القليل من الكريم المرطب على البشرة. والأفضليّة في هذه الحالة تكون للصيغ الغنيّة التي تمدّ البشرة بالترطيب. يُنصح أيضاً بالاستعانة ببلسم مرطب للشفاه لحمايتها من التشقق.

4- يُشكّل النوم خلال الرحلة عنصر أساسي لراحة الجسم والبشرة. وللحفاظ على نظرات مُشرقة يمكن الاستعانة بقناع مُزيل للجيوب في منطقة محيط العينين يكون غنياً بالعناصر المُصرّفة للسوائل والمهدئة لمنطقة محيط العينين. يُطبّق هذا القناع قبل حوالي ساعة من الهبوط لتعزيز إشراقة النظرات.

5- يُعتبر ترطيب الجسم من الداخل أحد الضروريات خلال السفر، ولذلك يُنصح بشرب الماء قدر المستطاع أثناء الرحلة والانتباه إلى أن شرب العصائر والقهوة أو الشاي لا يمكن أن يحلّ مكان الماء الذي يساهم بترطيب الأنسجة من الداخل.

6- يُعتبر استعمال مستحضرات الحماية من الشمس مفيد على الطائرة عند الجلوس قرب النافذة، كما هو مفيد على الأرض، فالأشعة ما فوق البنفسجيّة تكون في الجو أكثر قوة منها على الأرض. يمكن أيضاً استعمال كريم مرطب مزوّد بعامل حماية من الشمس على الطائرة.

7- يُفضّل تجنّب استعمال كريم الأساس وأنواع البودرة على الطائرة، نظراً لما تتسبب به هذه المستحضرات من جفاف للبشرة يُضاف إلى الجفاف الذي تسبّبه الأجواء في الجو. في حال الرغبة باستعمال القليل من الماكياج خلال الرحلة، يُنصح بتطبيقه فبل هبوط الطائرة والاكتفاء بالقليل من الكونسيلر، والماسكارا، وأحمر الشفاه.

8- يُنصح بتجنّب إضافة الملح إلى الطعام الذي تتناولونه على الطائرة للحدّ من جفاف البشرة واحتباس السوائل في الجسم، خاصةً أن الوجبات التي يتمّ تقديمها عادةً في الجو تكون غنيّة بالملح مقارنةً مع الوجبات التي تُقدّم في المطاعم لأن حاسة الذوق تتأثر بقلة الرطوبة وارتفاع ضغط الهواء خلال الرحلة.

9- للتغلّب على مشكلة انتفاخ الجفون السفليّة أثناء السفر، يُمكنكِ الطلب من المضيفة أن تُحضر لكِ مكعبين من الثلج تغلفينهما بمنديلين ورقيين سميكين قبل تمريرهما على الجفون لمدة دقيقتين. ستلاحظين بعد ذلك أن انتفاخ الجيوب قد زال ولكن يبقى عليكِ ترطيب هذه المنطقة بالقليل من كريم محيط العينين.

10- ترطيب اليدين ضروريّ أيضاً خلال الرحلة، فبشرتهما تتعرّض للجفاف وتحتاج إلى مرطّب خاص باليدين يتمّ تطبيقه عند الصعود إلى الطائرة وقبل النزول منها.

11- احتفظي بمناديل مزيلة للماكياج في حقيبة يدكِ حتى في حال عدم استعمال الماكياج على الطائرة، فهي مفيدة لإنعاش البشرة بعد أخذ قيلولة خلال الرحلة وقبل النزول من الطائرة.