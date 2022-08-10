الثنيات فقدت صانعها مع رحيل المصمم الياباني إيسي مياكي

ودّع عالم الموضة مؤخراً أشهر مصمم أزياء ياباني بوفاة إيسي مياكي عن عمر 84 عاماً بعد صراع مع المرض. ولكن أسلوب هذا المصمم الذي يعتمد على استعمال ثنيات الأوريغامي وعطوره الأيقونيّة سوف تبقى لتُخبر قصّة ناج من انفجار هيروشيما النووي ابتكر خطاً خاصاً به في مجال التصميم غزا من خلاله العالم.

شكّلت مجموعته الأخيرة من الأزياء النسائيّة والرجاليّة الخاصة بالخريف والشتاء المقبلين، اختصاراً لنهج المصمم إيسي مياكي الفريد بمجال التصميم. أما انطلاقته فكانت في العام 1970 من طوكيو مع تأسيس دار التصميم الخاصة به Miyake Design Studio.

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درس مياكي التصميم الغرافيكي في طوكيو ثم انتقل إلى فرنسا لمتابعة دروس في معهد الغرفة النقابيّة للخياطة الباريسيّة. وهو تدرّب بعد ذلك في مشاغل أشهر المصممين الفرنسيين أمثال غي لاروش وهوبير دو جيفنشي قبل أن ينتقل في العام 1969 إلى نيويورك ثم يعود إلى طوكيو لتقديم أول مجموعة أزياء تحمل اسمه.

ديموقراطيّة الموضة

عمل إيسي مياكي على إضفاء الطابع الديمقراطي على الموضة من خلال اعتماد تصاميمه على بساطة البنية وتجربته لمواد وأساليب مختلفة في مسعى حافظ عليه طوال حياته. شغلته منذ البداية فكرة ابتكار ملابس بسيطة ذات مقاس واحد قابلة لأن تتوسّع أو تضيق لتتناسب مع جميع أشكال الأجسام. وقد كانت هذه الفكرة وراء استعماله لثنيات الأوريغامي التي أصبحت علامته الفارقة وتحوّلت منذ العام 1988 إلى أساس خطّه في مجال التصميم، كما أصبح لها في العام 1999 علامتها الخاصة تحت اسم Pleats Please Issey Miyake. وهو أطلق في العام 1992 أول عطوره تحت اسم L’Eau d’Issey.

مسيرة باهرة

اعتزل إيسي مياكي مجال التصميم في العام 1997، أما علامته التجاريّة فموجودة كجزء من مجموعته التي تحمل اسمه. وهي ما زالت تسير على نهجه الهندسي الدقيق معتمدةً على مبدأ البساطة بطابعها العصري المريح.

حظي مياكي بتكريم في اليابان لإنشائه علامة تجاريّة عالميّة ساهمت في جعل البلاد وجهة دوليّة للأزياء والثقافة الشعبيّة، فحصل في العام 2010 على وسام الثقافة الذي يُعتبر أعلى وسام في البلاد للفنون. وهو كان من أوائل المصممين اليابانيين الذين قدّموا أعمالهم في إطار أسبوع باريس للموضة، وحملوا الأزياء اليابانيّة إلى بقيّة العالم. لم يكن مياكي يعتبر نفسه كواحد من صنّاع الموضة بل يفضّل تسميته كصانع أزياء، كون هذه الأخيرة "أقرب شيء لجميع البشر" حسب قوله.

كما استطاع خلال مسيرته أن يجمع بين الموضة والتكنولوجيا والفن منطلقاً من فكرة صنع الملابس من قطعة قماش واحدة. وهو استعان بتقنيّات وخامات جديدة ساعدت في تحويل هذه الفكرة إلى واقع ملموس وساهمت في بناء صورته كمصمم رؤيويّ سابق لعصره.