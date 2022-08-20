من "تيك توك".. حيل جديدة تحافظ على ثبات الكونسيلر

انتشرت على منصّة "تيك توك" مؤخراً حيلاً أثبتت فعاليتها في الحفاظ على ثبات الكونسيلر في الأجواء الصيفيّة الحارة. تعرّفوا على أكثرها بساطةً وفعالية في هذا المجال.

تتوفر العديد من الحلول لعلاج الهالات الداكنة، إذ يمكن تصحيح لونها والتخفيف من حدّتها باستعمال الكونسيلر المناسب. وقد تداولت الناشطات على وسائل التواصل الاجتماعي مؤخراً خدعاً سهلة جداً وفعّالة في مجال التغلّب على مشكلة ظهور الهالات الداكنة حول العينين.

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- خلط الكونسيلر مع ظلال الخدين

تُستعمل ظلال الخدين لإضفاء لمسات من اللون والإشراق على الوجنتين، ولكن يمكن أن يكون لها دور فعّال أيضاً في مجال إخفاء الهالات الداكنة. فبعد تطبيق كريم الأساس أو الكريم الملوّن يُنصح بتطبيق نقطتين من ظلال الخدين تحت العينين، على أن تتمّ الاستعانة بريشة أو إسفنجة صغيرة لتمويه المستحضر. يمكن استعمال ظلال الخدين بصيغة سائلة للحصول على إشراق طبيعي، على أن يتمّ اختياره بلون وردي على البشرات الفاتحة وبلون مرجاني على البشرات الداكنة.

- لتجنّب سيلان الكونسيلر

يؤدي ارتفاع حرارة الجو في فصل الصيف إلى عدم ثبات الكونسيلر في منطقة محيط العينين، ما يجعله يستقرّ في الخطوط والتجاعيد الصغيرة في حال وجودها ويفقد فعاليته في مجال إخفاء الهالات الداكنة. وقد تداولت الناشطات على منصّة "تيك توك" حيلة انتشرت بسرعة كبيرة لتثبيت الكونسيلر على بشرة محيط العينين. يكفي تطبيق القليل من مستحضر الأساس المعروف بتسمية "برايمر" على الجفون السفليّة قبل تطبيق الكونسيلر عليها. من شأن هذه الخطوة أن تُحضّر البشرة لاستقبال الماكياج وتحافظ على ثبات الكونسيلر كما تعمل على تعزيز مفعوله. من الأفضل أن يتمّ اختيار "البرايمر" بصيغة شفّافة أو بلون قريب من لون البشرة للحصول على النتيجة المرجوّة. ولكن تجدر الإشارة إلى ضرورة تطبيق كريم لمحيط العينين قبل أي شيء على البشرة نظراً للمفعول المجفّف "للبرايمر" كما يجب تطبيق كريم محيط العينين بعد تنظيف آثار الماكياج عن منطقة محيط العينين.

- حيل عمليّة

يختلف شكل الهالات الداكنة ونوعها بين امرأة وأخرى، وتُساهم بعض الحيل الخاصة بكل نوع منها في تأمين الحصول على تغطية مثالية في هذا المجال.

• إذا كانت الهالات الداكنة مجوّفة، يُنصح بالاستعانة بقلم تصحيح يميل إلى الوردي لإضفاء الإشراق على زوايا العينين والاستعانة بالكونسيلر المناسب على شكل الفاصلة الذي تكوّنه الهالات الداكنة، على أن يتمّ تجنّب الماسكارا على الرموش السفليّة كونها تُساهم في إبراز الهالات الداكنة بدل إخفائها.

• في حال ترافقت الهالات مع جيوب، يُنصح باختيار كونسيلر خالٍ من اللمعان ويكون لونه أغمق بدرجة من لون البشرة. يُستعمل الخنصر لتطبيق الكونسيلر بحركات ضغط طفيفة تُساعد على تصريف السوائل المحتبسة تحت الجفون، على أن تتمّ الاستعانة بالبودرة بعد ذلك لتثبيت الكونسيلر واستعمال الماسكارا على الجفون العلويّة لجذب الأنظار إليها.

• إذا كانت الهالات داكنة جداً، يُنصح بالتخفيف من حدّتها باستعمال قلم تصحيح باللون الأصفر إذا كانت الهالات تميل إلى اللون الأزرق وباللون الوردي إذا كانت الهالات تميل إلى الأسود. على أن تتمّ الاستعانة بعد ذلك بالكونسيلر على الجفون السفليّة ثم تطبيق القليل من البودرة المعززة للإشراق لتثبيته.