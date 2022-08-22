ما الجديد في مجال حماية البشرة من مخاطر التعرّض للشمس؟

أصبح من الممكن التعرّض للشمس بأمان من خلال الحدّ من آثارها الضارّة على البشرة، وذلك بعد الكشف على جيل جديد من مستحضرات الحماية من أشعتها الذهبية تُشكّل دروعاً واقية للجلد والشعر بفضل غناها بمكونات فعّالة في مجال مكافحة الشيخوخة المبكرة للجلد.

وإذا كانت الشمس مصدراً للطاقة والإشراق والمزاج الجيّد، فعلينا ألا ننسى أنها مسؤولة أيضاً عن الشيخوخة المبكرة للجلد، حيث إن تعرّض خلايا البشرة للأشعة ما فوق البنفسجيّة يتسبّب بفقدان ليونتها ومتانتها. من هنا تأتي أهمية الاستعانة بمستحضر حماية من الشمس. ولحسن الحظ أن الصيغ الجديدة من هذه المستحضرات تتمتع بخصائص تجعل منها حليفاً مثالياً للحماية من الشيخوخة المبكرة.

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عناية خاصة بالبشرة الحساسة

تعاني البشرة الحساسة من الهشاشة وسرعة التأثر بالعوامل الخارجية، وهي تصاب بالاحمرار بسرعة لدى التعرّض للشمس. يحتاج هذا النوع من البشرة إلى كريم حماية خالٍ من العطور والمواد الملوّنة لتجنّب تسببه بأي حساسية. ويُنصح باختيار الأنواع المزوّدة منه بعوامل مضادة للأشعة ما فوق البنفسجيّة من فئةA، وبفلترات معدنيّة 100% في حالة البشرة التي لا تتحمّل الفلترات الكيمياوية. والأفضليّة تبقى للأنواع التي خضعت لاختبارات على البشرة الحسّاسة أو الشديدة الحساسية، والتي تحتوي على مكونات مهدّئة ومرطّبة بالإضافة إلى عامل حماية لا يقل عن 50spf.

بشرة برونزيّة بدون تجاعيد

تُتهم الأشعة ما فوق البنفسجية بأنها المسؤولة الأولى عن الشيخوخة المبكرة للبشرة، إذ يصل النوعB منها إلى الطبقات العليا من الأدمة فيما يطال النوعA الأنسجة الجلدية بالعمق مما يتسبّب بتلف ألياف الكولاجين والإلستين. لحماية البشرة في هذا المجال تبقى الأفضلية للكريمات التي تجمع بين فيلترات مضادة للأشعة ما فوق البنفسجية، وعناصر مضادة للأكسدة، وحمض هيالوريني مُعزّز للاكتناز، وعناصر حامية للألياف التي تعتبر المسؤولة عن متانة الجلد.

اهتمام بمناطق محدّدة

تبقى بعض مناطق الجسم والوجه مهملة ودون حماية أحياناً لدى التعرّض للشمس منها: أسفل العنق، محيط العينين والشفاه، والمناطق المصابة بندبات. وهي مناطق تكون حسّاسة جداً لذا يجب الاهتمام بها عبر تطبيق صيغ من كريم الحماية تكون مخصّصة لها. أما أكثرها عمليّة فيكون الصيغ الصلبة التي تأخذ شكل "ستيك" يسهل حمله في حقيبة اليد.

وقاية من البقع النيّة

من الممكن تجنّب معظم البقع البنية بفضل تطبيق كريم حماية من الشمس بانتظام. اختاروا منها الأنواع المزوّدة برقم حماية مرتفع على أن يطال مفعوله الأشعة ما فوق البنفسجية من فئة A بنوعيها القصير والطويل. تجنّبوا التعرّض المباشر للشمس في ساعات الذروة، وتذكّروا أن الأجواء الملوثة تزيد من خط ظهور هذه البقع كونها تزيد من تأكسد الإفرازات الدهنية للبشرة.

الاستباق عبر تناول المكملات الغذائية

تتميّز المُكملات الغذائية المعزّزة لاسمرار البشرة بغناها بالبيتاكاروتين، والليكوبين، والكاروتينوييد. وهي تسمح بتحضير البشرة للتعرّض للشمس وتحميها من التحسّس. يُنصح بتناول هذه المكملات على شكل علاج طوال فصل الصيف، فهي تحسّن نوعية الاسمرار وتحافظ على ثباته.

الاهتمام بالشعر أيضاً

يعاني الشعر تماماً مثل البشرة من الشيخوخة المبكرة لدى الإفراط في التعرّض للشمس، ولذلك يُنصح برشّه برذاذ حامىٍ غنيّ بمضادات الأكسدة قبل التعرّض المباشر للشمس في الهواء الطلق أو على الشاطئ، على أن يتمّ غسل الشعر وشطفه جيداً في نهاية اليوم وتطبيق قناع مرمّم ومرطب عليه مرة أسبوعياً.

ضرورة استعمال كريم ما بعد الشمس

يتمتع كريم ما بعد الشمس بخصائص مضادة للتجاعيد، إذ يكون غنياً بالحمض الهيالوريني الذي يرطّب البشرة ويعزز اكتنازها من الداخل. وهو غني أيضاً بالفلافونويدات وهي مادة تحارب مساوئ الجذيرات الحرة.