أسود وأحمر وأبيض.. خيارات نجمات مهرجان البندقيّة

يُشكّل مهرجان البندقيّة السينمائي بدورته الـ79 مساحة لقاء لنجوم العالم، حيث سجّل بساطه الأحمر تهافتاً للنجمات بإطلالات لافتة بأناقتها. ويبدو أن العديد منهن اتفقن على اعتماد الألوان نفسها والترويج لمبدأ الاستدامة في مجال الموضة. التفاصيل فيما يلي:

الأسود، والأحمر، والأبيض هي الألوان التي تكرّر ظهورها خلال افتتاح فعاليات مهرجان البندقيّة السينمائي الذي يمتد حتى العاشر من سبتمبر الجاري. وقد تكرر أيضاً اختيار النجمات لإطلالات تحمل توقيع أشهر دور الأزياء العالميّة وسبق أن تمّ تصميمها منذ 10 أو 15 عاماً، وذلك بهدف الترويج لمبدأ الاستدامة في مجال الموضة.

مادة اعلانية

- ترأست النجمة الأميركية جوليان مور لجنة التحكيم الدولية للمهرجان. وهي تألقت في افتتاحه بثوب أسود وكاب طويل وتزيّنا بأحجار الكريستال. حملت إطلالتها توقيع دار Valentino وقد نسّقتها مع مجوهرات من دار Cartier تألفت من أقراط طويلة مرصعة بالماس والزمرد بالإضافة إلى سوار وخاتمين مرصّعين بالماس والأونيكس.

- اعتمدت "البودكاستر" الأميركيّة إيما شامبرلين ثوباً باللون الأحمر من مجموعة دار Valentino لخريف2007، أي أن عمر هذا الثوب 15 عاماً. وقد نسّقته مع مجوهرات ماسيّة تحمل توقيع دار Cartier الفرنسيّة.

- تألقت عارضة الأزياء الأميركية جريس إليزابيت بثوب أبيض عاري الكتفين من توقيع دار Alberta Ferretti تميّز بطابعه الإغريقي. وقد نسقته مع عقد "شوكر" ماسي وأقراط صغيرة مرصعة بالماس أيضاً.

- اعتمدت العارضة ماديسين ريان ثوباً عاري الكتفين من المخمل الأسود يعود لمجموعة Armani Prive الخاصة بخريف وشتاء 2012، مما يعني أن عمر هذا الثوب هو 10 أعوام وما زال مواكباً لأحدث خطوط الموضة.

- تألقت الممثلة الأميركية تيسا طومبسون بإطلالة لافتة تضمّنت "توب" بتصميم مبتكر وتنورة من الباييت الأسود اختارتهما من مجموعة Armani Prive لربيع وصيف 2009 ونسقتها مع مجوهرات ماسيّة وحذاء ستيليتو أسود من Giuseppe Zanotti.

- اعتمدت الممثلة البريطانيّة جودي تيرنر-سميث إطلالة من توقيع دار Gucci، تألفت من ثوب أسود مُطرّز بأحجار الكريستال زيّنته الكشاكش باللون الأحمر عند أسفله. وهي نسّقت أزيائها مع مجوهرات ماسيّة وقفازات طويلة من الساتان باللون الأخضر.

- تألقت العارضة الهنغاريّة باربارا بالفن بثوب من الباييت الأسود حمل توقيع Armani Prive ويعود لمجموعة الدار الخاصة بربيع 2019.

- بدت الممثلة الفرنسيّة المخضرمة كاترين دونوف مُشرقة باللون الأحمر، وقد اعتمدت للمناسبة ثوباً طويل تميّز ببساطة تصميمه وحمل توقيع دار Saint Laurent. وهي نسقته مع حقيبة وحذاء من الساتان بالإضافة إلى أساور ذهبيّة وأقراط كبيرة من مجموعة Panthere de Cartier.

- تألقت الممثلة الإيطاليّة إليسا صيدناوي بثوب أسود طويل تميّز بقماشه الشفاف الذي تمّ تطريزه بالباييت. وقد حملت إطلالتها توقيع دار Ermanno Scervino الإيطاليّة.

- اختارت العارضة البرازيليّة إيزابيل فونتانا ثوباً قصيراً باللون الأبيض رافقه كاب ينسدل إلى الأرض. وقد حملت إطلالتها توقيع دار Laila Atelier الإيطاليّة.

- اعتمدت الممثلة الإسبانيّة روسيو مونيوث ثوباً مونوكرومياً بلونيّ الأبيض والأسود تزيّن بحزام وعقدة عند الخصر من تصميم دار Armani Prive.

- اختارت المغنية البريطانيّة بيكسي لوت جامبسوت باللون الأحمر حمل توقيع دار Giorgio Armani تميّز ببساطة التصميم وأناقة الإطلالة.