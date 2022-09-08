نجمات البندقيّة يتألقن بتصاميم من مجموعات الموسم الجديد

شكّل مهرجان البندقيّة السينمائي، الذي يستمر حتى العاشر من الجاري، فرصة ذهبيّة لاستعراض أجمل الإطلالات المختارة من مجموعات الخريف والشتاء المقبلين. تعرّفوا فيما يلي على أبرز ما اختارته النجمات من خطوط موضة الموسم القادم.

- بدت النجمة الإسبانيّة بينيلوبي كروز متألقة لدى مشاركتها بعدة فعاليات خلال مهرجان البندقيّة السينمائي، حيث اختارت جميع إطلالاتها من توقيع دار Chanel. وكان أبرزها إطلالتين من مجموعة الدار الخاصة بالأزياء الراقية للخريف والشتاء المقبلين، تألفت الأولى من ثوب من الدانتيل بلونيّ الأسود والوردي فيما اتخذت الثانية شكل ثوب طويل باللون الأسود تمّ تنفيذ القسم العلوي منه بخامة التويد فيما تزيّن القسم السفلي منه بالأزهار النافرة.

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- تألقت النجمة جوليان مور بإطلالة حملت توقيع دار Miu Miu، تألفت من تنورة طويلة و"توب" غطتهما أحجار الكريستال السوداء وتمّ تزيينهما بلمسات من الساتان وأزرار مرصّعة بالأحجار البرّاقة.

- اختارت الممثلة الأميركية راشيل بروسناهان ثوباً من الباييت باللون الزهري الفاتح تزيّن بسلاسل ورديّة. وهو من توقيع Atelier Versace.



















المؤثرة الألمانية ليوني هان النجمة بينيلوبي كروز بثوب من الدانتيل الممثلة جوليان مور الممثلة الأميركية تيسا طومبسون الممثلة الكندية تايلور راسيل الممثلة البريطانية جيما تشان الممثلة الأميركية راشيل بروسناهان العارضة الإسبانية نيفيس ألفاريز الإطلالة الثانية للنجمة بينيلوبي كروز جمعت بين التويد والأزهار النافرة. الممثلة الأميركية جيسيكا وانغ

- تألقت الممثلة الأميركيّة تيسا طومبسون بثوب باللون الأخضر الفاتح اختارته من مجموعة Marc Jacobs من الأزياء الجاهزة للخريف والشتاء المقبلين. وهو تميّز باللمسات البرّاقة التي انسدلت من الكتفين حتى أسفل الذيل.

- اعتمدت الممثلة الأميركيّة جيسيكا وانغ إطلالة لافتة من دار Alberta Ferretti تألفت من ثوب طويل جمع بين لونيّ الأزرق والبنفسجي، وتزيّن بالكشاكش والكسرات.

- بدت إطلالة الممثلة البريطانيّة جيما تشان متألّقة بثوب اهتمّت دار Louis Vuitton بتصميمه خصيصاً لها. وقد تميّز بلونه المعدنيّ البرّاق وقصّاته العصرية المبتكرة.

- اختارت العارضة الإسبانيّة نيفيس ألفاريز إطلالة لافتة من مجموعة الخريف والشتاء المقبلين لدار Alberta Ferretti. وقد تزيّن ثوبها الأسود الطويل بالريش والأحجار البرّاقة التي تلوّنت بالأسود والفضي.

- اعتمدت المؤثرة الألمانية ليوني هان إطلالة مميزة جداً من مجموعة الأزياء الجاهزة الخاصة بالخريف والشتاء المقبلين لدار Alberta Ferretti، حيث تمّت تغطية ثوبها الأسود الطويل بالريش بطريقة مبتكرة.

- تألقت الممثلة البريطانية فلورنس بيو بثوب أسود طويل وعاري الكتفين من مجموعة الأزياء الراقية الخاصة بالخريف والشتاء المقبلين، والتي تعود لدار Valentino. وقد نسّقت أزيائها مع مجوهرات من دار Tiffany&Co.

- اعتمدت الممثلة الكنديّة تايلور راسيل إطلالة مبتكرة من دار Balenciaga، تألفت من ثوب عاري الكتفين ومُتعدّد الأطوال تزيّن بعقدة عند الصدر وترافق مع جوارب سوداء وقفازات بيضاء طويلة. أزياء