كيف بدت إطلالات نجمات البندقية التي حملت توقيعاً عربياً؟

سجّل المصممون العرب بأزيائهم حضوراً بارزاً على البساط الأحمر لمهرجان البندقيّة السينمائي. وقد ارتدت من تصاميمهم أجمل النجمات، والعارضات، والمؤثرات العالميات. تعرّفوا فيما يلي على أبرز ما قدموه من إطلالات مميزة واستوحوا منها لمناسباتكن المقبلة.

- شكّلت الإطلالة التي قدّمها المصمم إيلي صعب للممثلة الأميركية تيسا طومبسون حديث الحضور في هذا المهرجان، كما لفتت متابعيه على وسائل التواصل الاجتماعي. فقد تميّزت بطابعها الدرامي ولونها الأحمر الجريء الممتد من الثوب الذي رافقه غطاء للرأس وذيل طويل، إلى الجوارب السميكة وحتى الحذاء الذي اختارته من Christian Louboutin والحقيبة التي حملت توقيع Brandon Blackwood.

مادة اعلانية

- تألقت العارضة الأرجنتينيّة سيسيليا رودريغيز بثوب أبيض تزيّن بتطريزات فضية على الكتف والورك. وهي اختارته من مجموعة دار Zuhair Murad للأزياء الجاهزة الخاصة بخريف 2022، وقد نسقته مع صندل فضي ومجوهرات ماسيّة.

























العارضة والمؤثرة الأميركية كريستينا موساشيو الممثلة الأميركية تيسا طومبسون الممثلة الأميركية باتريشيا كلاركسون العارضة والمؤثرة الإيطالية فرانشيسكا صوفيا نوفيلو العارضة الناروجية فريدا أسين العارضة الأميركية كيلسي ميريت العارضة الإيطالية جوليا سالمي العارضة الإيطالية أنجيلا كالويسي العارضة الأوكرانية ألينا بايكوفا العارضة الأميركية جاسمين ساندرز الإعلامية اللبنانية ريا أبي راشد العارضة الأرجنتينية سيسيليا رودريغيز عارضة الأزياء السلوفينية ماجا مالنار

- اختارت العارضة الأوكرانية ألينا بايكوفا ثوباً باللون الأزرق الملكي حمل توقيع دار Rami Kadi، تميّز بعقدة كبيرة عند الكتف وأخرى ضخمة عند الجهة الأماميّة للثوب فيما ترافق الجانب الخلفي منه مع ذيل انسدل ليلامس الأرض.

- اعتمدت العارضة الأميركية جاسمين ساندرز إطلالة من توقيع دار Rami Kadi أيضاً. وقد تزيّن ثوبها الأسود بالتطريز والأزهار النافرة كما ترافق مع "كاب" شفّاف انسدل من كمّيه.

- اختارت الممثلة الأميركية باتريشيا كلاركسون إطلالة مميّزة حملت توقيع دار Georges Chakra، اختارتها من مجموعة الخياطة الراقية لخريف وشتاء 2022. وقد تميّزت بتناسق الأخضر الزيتوني مع الرصاصي وبالثنيات المبتكرة التي زينت القسم العلوي من الثوب.

- اعتمدت العارضة السلوفينية ماجا مالنار ثوباً عاري الكتفين باللون الأحمر من مجموعة دار Rami Al Ali من الأزياء الراقية لشتاء 2023. وقد تميّز بقصة الحورية والثنيات المتداخلة التي زيّنت قسماً كبيراً منه.

- تألقت الإعلامية اللبنانية ريا أبي راشد بثوب باللون الليلكي من توقيع دار Zuhair Murad، تزيّن بالسلاسل المعدنية عند العنق والخصر. وقد نسّقته مع مجوهرات من Bulgari وصندل من Jimmy Choo.

- اعتمدت العارضة الإيطالية جوليا سالمي ثوباً بكتف واحدة تميّز بلونه الأزرق الفاتح الذي دخلت عليه بعض اللمسات الزهريّة، وتزيّن بالتطريز الكثيف والريش. وقد اختارته من مجموعة دار Georges Hobeika للأزياء الجاهزة الخاصة بربيع وصيف 2022.

- تألقت العارضة والمؤثرة الإيطالية أنجيلا كالويسي بثوب عاري الكتفين باللون الزهري الفاتح جداً من دار Rami Kadi، نسقته مع قفازات شفّافة وطويلة تزيّنت أطرافها بالريش.

- اختارت العارضة الأميركية كيلسي ميريت ثوباً عاري الكتفين من الباييت باللون الزهري الفاتح، اختارته من دار .Rami Al Ali وقد تميّز بتصميمه المبتكر عند الصدر والذيل الطويل الذي رافقه.

- اعتمدت العارضة النرويجيّة فريدا آسين ثوباً بكتف واحدة من مجموعة دار Zuhair Murad للأزياء الراقية الخاصة بربيع 2022. وقد تميّز بفتحة كبيرة عند الساق وكمّ منسدل انتهى بذيل يلامس الأرض.

- اختارت العارضة والمؤثرة الإيطالية فرانشيسكا صوفيا نوفيلو ثوباً عاري الكتفين باللون الوردي من تصميم دار Rami Al Ali، تميّز بكشاكش على شكل ثنيات غطّت منطقة الصدر.

- اعتمدت العارضة والمؤثرة الأميركية كريستينا موساشيو ثوباً باللونين الزهري والبنفسجي من مجموعة دار Georges Hobeika لخريف وشتاء 2022-2023 تمّ تطريزه بالكريستال الملوّن البرّاق.