افتتاح استثنائي لأسبوع نيويورك لموضة ربيع وصيف 2023

تزامنت انطلاقة أسبوع نيويورك لموضة ربيع وصيف 2023 مع احتفال دار Fendi بمرور ربع قرن على إطلاق حقيبة "باغيت" Baguette الأيقونيّة. وقد تتالت خلال فعاليات هذا الأسبوع العروض اللافتة لأشهر دور الأزياء التي تُعتبر من أركان هذا الحدث. تعرّفوا على أبرز ما قدّمته فيما يلي.

استعانت دار Fendi بخامات الساتان، والتول، والحرير، والباييت، والصوف لتنفيذ إطلالات جمعت بين اللمسات الأنثويّة الرقيقة والطابع "الكاجوال" العصري. وقد حملت العارضات تصاميم متنوّعة من حقيبة Baguette التي ظهرت أيضاً على القبعات، والقفازات، والجوارب الصوفيّة. كما دخل تصميم هذه الحقيبة على الأزياء التي تنوّعت في ألوانها بين التدرجات الحيادية والتدرجات المشرقة كالأصفر، والأخضر النيوني، والأزرق الفيروزي.























كريستيان سيريانو كريستيان سيريانو. فندي كريستيان سيريانو.. فندي. فندي.. جايسون وو جايسون وو. جايسون وو.. ألتوزارا ألتوزارا. ألتوزارا..

مادة اعلانية

- حنين إلى هوليوود القديمة مع Christian Siriano:

قدّم المصمم كريستيان سيريانو العرض الافتتاحي لأسبوع نيويورك للموضة بحضور نخبة من النجمات والعارضات العالميّات. وهو استحضر الأجواء الهوليووديّة لخمسينيات القرن الماضي ليُقدّمها بأسلوب عصري مُستوحى من أناقة نجمات مثل إليزابيث تايلور، وكاثرين هيبورن، ومارلين مونرو. وقد تزيّنت تصاميمه بالريش، والكشاكش، والقصات القريبة من الجسم، والقبعات الكبيرة التي أضفت سحراً على الإطلالات.

- كلاسيكية بحلة جديدة مع Jason wu:

قدّم المصمم الكندي ذات الأصول التايوانيّة جايسون وو مجموعته من الأزياء الجاهزة لربيع وصيف 2023 التي تميّزت بطابعها الكلاسيكي المتجدّد. فقد دخلت الشراريب، واللمسات البرّاقة، ونقشات الأزهار، والتخريمات الشبكيّة على الأثواب المتوسطة الطول والبدلات التي حافظت على بساطة التصميم. أما الألوان فتنوّعت بين التدرجات الحياديّة كالأبيض، والأسود، والبيج من جهة، والإطلالات المشرقة التي تلوّنت بالذهبي، والفضي، والأزرق الملكي، والليلكي من جهة أخرى.

- أناقة من حول العالم مع Altuzarra:

استلهم المصمم جوزف ألتوزارا مجموعته من الأزياء الجاهزة لربيع 2023 من الأساطير، والألغاز، والصحراء، وحب المغامرة الذي يتمتع به المسافرون حول العالم. وقد تميّزت الإطلالات التي قدّمها بالطابع "الكاجوال" واللمسات البوهيميّة التي أضفت عليها حيوية لافتة. استعان المصمم بطبعات "تاي داي" الملوّنة والطبعات الإثنيّة التي تكرّر ظهورها في أكثر من إطلالة. وهو قدّم الكثير من التنانير الطويلة التي تزيّنت بالكسرات، والشرائط، والقطع المعدنيّة، والشراريب التي أضفت عليها حيوية لافتة.