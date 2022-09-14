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كارولينا هيريرا قطفت كل أزهار الربيع لتُزيّن أزياءها

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كارولينا هيريرا قطفت كل أزهار الربيع لتُزيّن أزياءها

العربية.نت- رانيا لوقا

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شكّل عرض Carolina Herrera إحدى أبرز فعاليات أسبوع نيويورك للموضة. وقد تضمّنت مجموعة الدار الخاصة بربيع وصيف 2023 حوالي 55 إطلالة تزيّن معظمها بالأزهار، التي أراد من خلالها مصمم الدار ويس غوردن نشر ثقافة الفرح في الأجواء والنفوس على السواء.

بعد مرور 5 أعوام على تسلّمه مهام الإدارة الإبداعية في دار Carolina Herrera، بدا ويس غوردن من خلال هذه المجموعة الربيعية التي قدّمها واثقاً من فهمه لفلسفة الدار. وهو عبّر عنها بأسلوب وفي لرؤية مؤسستها المصممة كارولينا هيريرا، ولكنه بدا أيضاً مُتصالحاً مع نفسه ومع مفهومه الخاص للموضة الذي يُرضي مُتطلّبات المرأة العصريّة.

افتُتح العرض بإطلالة جمعت بين قميص مُخطّط باللونين الكحلي والأبيض تمّ تنسيقه مع تنورة طويلة مُطبعة بالأزهار. وقد اختصرت هذه الإطلالة الفكرة العامة للعرض الذي اعتمد على أناقة الخطوط ورقّة طبعات الأزهار لنشر أجواء من الفرح في عالم الموضة.

الرموز الأيقونيّة التي تُميّز دار Carolina Herrera حضرت بقوة في تفاصيل هذه المجموعة وأبرزها: القميص الأبيض الكلاسيكي، الأثواب الطويلة المُطبّعة بالأزهار، تحويل الدنيم إلى تصاميم في منتهى الأناقة، وظهور الورود الضخمة كأكسسوار لافت على الإطلالات.

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ولم يتردّد غوردن في تقديم أزياء تجمع بين تفاصيل متنوّعة من طبعات مختلفة، وكشاكش، وأزهار كبيرة دون أن تفقد شيئاً من أناقتها. إذ اختار لتنفيذها خامات راقية مثل الشيفون، والحرير، والدانتيل، والموسلين، والجيبور بألوان الزهري، والأزرق، والأصفر كما تكرّر ظهور اللونين الأبيض والأسود في أكثر من إطلالة اتسمت بطابع عصري مُتجدّد لم يخرج عن خطوط الأناقة التي أرستها المصممة كارولينا هيريرا منذ انطلاقة دار أزيائها.

أثواب الحفلات شكّلت التصاميم المنتظرة من جانب الجمهور، كما في كل عروض دار Carolina Herrera، ولكنها ترافقت أيضاً مع مجموعة من أثواب الكوكتيل التي يسهل ارتدائها في مختلف المناسبات بالإضافة إلى معاطف صيفيّة تُزيّنها الأزهار وأثواب مونوكروميّة ترافقت مع قبعات سوداء.

ترافقت العديد من الإطلالات النهاريّة والمسائية مع أحزمة عريضة جاء بعضها مُطبعاً بالأزهار بالإضافة إلى أقراط كبيرة للأذنين تزيّنت بالأحجار الملوّنة. أما الأحذية التي رافقت الأزياء فجاءت كلاسيكيّة بامتياز فيما ترافقت بعض الإطلالات مع حقائب صغيرة تزيّنت بطبعة الأزهار. تعرّفوا على بعض إطلالات مجموعة Carolina Herrera من الأزياء الجاهزة لربيع وصيف 2023 فيما يلي.

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