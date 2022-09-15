حضور كثيف للعارضات الممتلئات في أسبوع نيويورك للموضة

لفتت المُشاركة الكثيفة للعارضات الممتلئات بأسبوع نيويورك للموضة إلى التغيير الكبير الذي أحدثته هذه الخطوة، بمفاهيم عالمي الأزياء والجمال في السنوات الأخيرة. فبعد أن كانت إطلالاتهن خجولة في هذا المجال، أصبح حضورهن في العروض من المُسلّمات التي تثبت أن الموضة للجميع، وأن الأناقة ترتبط بأسلوب الحياة أكثر من ارتباطها بمقاس محدد أو شكل معين.

وكانت دار Chanel أول بيوت الأزياء العالمية التي استعانت بعارضة ممتلئة خلال أحد عروضها في العام 2010. وهي لم تكرر هذه التجربة من جديد سوى في العام 2020 أي بعد 10 سنوات.

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لكن خلال هذه الفترة أصبح ظهور العارضات الممتلئات شائعاً ومطلوباً على منصات العروض، بعد أن بدأت بيوت الأزياء العالمية تولي اهتماماً متنامياً بمقاييس القسم الأكبر من السيدات كون الأناقة لا تقتصر على جمهور مُعيّن وقياس مُحدّد.

وقد شهد أسبوع نيويورك لموضة ربيع وصيف 2023 حضوراً مكثفاً للعارضات غير النحيفات وحتى الممتلئات، اللواتي اختلن بثقة على منصات العروض. تعرفوا على مجموعة من إطلالاتهن فيما يلي:

- المعروف عن دار Christian Siriano استعانتها الدورية بالعارضات الممتلئات في عروضها. وقد اختارت لهن من مجموعتها الخاصة بالربيع والصيف المقبلين إطلالات فاخرة، جاءت مستوحاة من أناقة نجمات العصر الهوليوودي الذهبي في حقبة خمسينيات القرن الماضي. وقد تزينت العارضات بأثواب الساتان، والمخمل، والباييت التي رافقتها القفازات الطويلة والقبعات الكبيرة لتعزيز طابعها الدرامي.

- استعانت دار Carolina Herrera بعارضة ممتلئة لتثبت أن طبعات الورود المزركشة ممكن أن تليق بمختلف الأجسام، وأن الألوان الفاتحة ليست حكراً على الأجسام النحيلة والمقاسات المثالية.

- كعادتها اعتمدت دار Coach على الإطلالات ذات الطابع الكاجوال، التي أضافت عليها لمسات أنثوية وجعلتها تتناسب مع مختلف أشكال الأجسام. وهذا الثوب الأسود المزين بالفراشات خير دليل على ذلك.

- استعانت دار Brandon Maxwell بالألوان الحيادية والقصات البسيطة لإضفاء تناسق لافت على الاطلالات المخصصة للأجسام الممتلئة. وقد نجحت في تقديم تصاميم عصرية لاقت استحسان الجمهور.

- اتجهت دار Christian Cowan نحو تقديم تصاميم تبرز الأجسام الممتلئة بدل إخفائها، فاعتمدت بريق الباييت واللون الفضي المعدني لتنفيذ ثوب قريب من الجسم ترافق مع وشاح طويل من الريش وحذاء باللون الزهري القوي.

- اختارت دار Tommy Hilfiger أن تقدم مجموعة Tommy Now من الأزياء الجاهزة للخريف والشتاء المقبلين بالتزامن مع أسبوع نيويورك لموضة ربيع وصيف 2023. وقد استعانت بمجموعة من العارضات الممتلئات لتقديم إطلالات تم تنفيذها بخامات الصوف، والجوخ، والجلد وتزين بعضها بطبعة "المونوغرام" الخاصة بالدار.



تومي ناو تومي ناو

- استعانت دار Tory Burch بالعارضات الممتلئات لتقديم إطلالات مونوكرومية، استعملت فيها خامات الليكرا والساتان لإضفاء طابع أنثوي على التصاميم التي نسقتها مع أكسسوارات مميزة.

- قدمت دار Gabriela Hearst مجموعة من التصاميم المبتكرة الخاصة بالعارضات غير النحيفات. وقد جمعت أزيائهن بين الطابع الأنثوي من جهة واللمسات الملونة من جهة أخرى مما أضفى حيوية لافتة على الإطلالات.



غابرييلا هيرست غابرييلا هيرست

- احتفلت دار Michael Kors بالأنوثة الطاغية للعارضات الممتلئات، من خلال اعتمادهن لتقديم مجموعة من الأثواب القريبة من الجسم التي تميزت بألوانها المشرقة وترافقت مع أحزمة عريضة تنوعت في تصاميمها بين الكلاسيكي والمبتكر.