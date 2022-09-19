أسبوع لندن للموضة يُعلّق فعالياته في يوم وداع الملكة

تودّع بريطانيا ومعها العالم اليوم الملكة إليزابيت الثانية في مأتم رسمي وشعبي ضخم. وقد قرّر المجلس البريطاني للأزياء بهذه المناسبة تعليق فعاليات أسبوع لندن للموضة الذي يُقام بين 15 و20 من الشهر الجاري، فكيف بدت أجواء العروض التي تمّ تقديمها حتى الآن، في ظل الحداد الذي تعيشه المملكة المتحدة.

منذ 4 سنوات كانت الملكة إليزابيت الثانية بين الحضور في أسبوع لندن للموضة، وهي قدّمت جائزة التصميم البريطاني للمصمم ريتشارد كوين. أما بعد وفاتها فحرص المجلس البريطاني للأزياء على تكريمها خلال أسبوع الموضة الحالي عبر مُشاركة عارضات أزياء حملن صوراً لها وأخريات ارتدين ملابس سوداء. وكانت دار Burberry ودار Raf Simons أبرز المنسحبين من روزنامة أسبوع لندن للموضة احتراماً لفترة الحداد التالية لوفاة الملكة.

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- أفكار جديدة وأجواء كئيبة:

الأجواء الكئيبة خيّمت على عروض ربيع وصيف 2023 بعد وفاة الملكة، ولكن ذلك لم يمنع المصممين من تقديم أفكار جديدة وحتى مبتكرة. فقد شهد افتتاح برنامج أسبوع لندن تقديم مجموعة Noon by Noor البحرينيّة ولكن لم يتمّ نشر أي صور لهذه المجموعة حتى الآن. وقد تلاها عرض Edward Crutchely الذي تمّ تقديمه في موقف للسيارات بوسط لندن. تناول العرض موضوع البحر المتغيّر باستمرار وتضمّن أزياء ذات ألوان معدنيّة، طبعات مميّزة، وقصات واسعة.





















الملكة إليزبيت تُسلمّ جائزة الإبداع البريطاني في التصميم للمصمم ريتشارد كوين تمبرلي لندن (1) تمبرلي لندن جي دبليو أندرسون., جي دبليو أندرسون من عرض إدوارد كراتشلي من عرض بورا أكسو. من عرض بورا أكسو من علرض إدوارد كراتشلي. مولي غودارد. مولي غودارد

دار Temperley London قدّمت عرضها في مكان وصف بأنه منزل يُذكّر بجبل جليدي كون قسم منه موجودا تحت الأرض. وقد تمّ تقسيم المجموعة إلى جزأين: أحدهما غنيّ باللمعان والترتر أما الآخر فمزيّن بالطبعات والتطريزات.

في عرض دار Bora Aksu التركيّة تمّ الوقوف دقيقة صمت تحيّة للملكة الراحلة، وقد تكرّر ظهور اللمسات العسكريّة في العديد من التصاميم التي تزيّنت أيضاً بالكشاكش، ونقاط البولكا، والسترات المزيّنة بالقصات القريبة من الجسم. أما في عرض JW Anderson فتتالت الإطلالات "الكاجوال" ذات الطابع المبتكر التي دخلت عليها اللمسات البرّاقة وقد تزيّن التصميم النهائي في العرض بتحيّة شكر إلى ملكة بريطانيا الراحلة مُرفقة بتاريخ ولادتها ووفاتها.

أما دار Molly Goddard فقدّمت في عرضها حوالي 40 إطلالة تزيّنت جميعها بالكشاكش التي دخلت أيضاً على حقائب اليد. وقد تمّ تنفيذها بألوان ربيعيّة مُشرقة بالإضافة إلى اللونين الأبيض والأسود. تعرّفوا على بعض إطلالات أسبوع لندن للموضة فيما يلي.