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لأول مرة.. دار "ديور" تقدم جديدها أمام أهرامات الجيزة

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أهرامات الجيزة حيث سيقام عرض ديور الرجالي لخريف 2023

لأول مرة.. دار "ديور" تقدم جديدها أمام أهرامات الجيزة

العربية.نت - رانيا لوقا

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أعلنت دار ديور عن اختيارها لأهرامات الجيزة في مصر كمكان لتقديم مجموعتها الرجالية التحضيرية لخريف 2023. فما هي الدوافع وراء اختيار الدار الفرنسيّة لهذا المكان الذي يعتبر أحد أشهر المواقع الأثرية في العالم؟.

يعود تشييد أهرامات الجيزة إلى عام 2550 قبل الميلاد، وقد اختارها كيم جونز المدير الفني للأزياء الرجالية في دار ديور لتشكل خلفية لتقديم مجموعته من التصاميم التحضيرية لخريف 2023. وقد كشفت الدار في بيان مقتضب أن المجموعة ممكن أن توصف بأنها "سماوية" وهي تحتفل بالشغف الدائم لمديرها الفني بالسفر.

من عرض ديور لربيع 2023
من عرض ديور لربيع 2023

رحلات حول العالم

لا يمكن اعتبار كيم جونز أول مصمم يقدم جديده في الصحراء، فقد سبقته دار Saint Laurent في تقديم مجموعتها الرجالية في صحراء أغافاي بالمغرب في يوليو الماضي. أما في أكتوبر الماضي فأعلنت علامة Stefano Ricci الفاخرة أنها اختارت أيضاً مصر كوجهة لعرضها المقبل. وهي تحضر لتقديم احتفال استعراضي في الأقصر للاحتفال بالذكرى الخمسين لتأسيسها.

أما عرض ديور المرتقب في مصر، فسيقام يوم 3 ديسمبر المقبل عند أقدام أهرامات الجيزة قرب القاهرة. ويأتي هذا العرض ليشكل تكريماً للقارة الإفريقية خاصة أن المدير الفني للدار كيم جونز نشأ خلال طفولته بين بوتسوانا، وتنزانيا، وكينيا، وغانا. وهو يريد لعرضه أن يشكل تكريساً لعلاقته الطويلة الأمد بهذه القارة.

من عرض ديور الرجالي لخريف 2022 الذي أقيم في لندن
من عرض ديور الرجالي لخريف 2022 الذي أقيم في لندن

منذ تسلمه مهام الإدارة الفنية للأزياء الرجالية في دار ديور خلال عام 2018، أظهر كيم جونز حماسه لتقديم المجموعات الرجالية التحضيرية للخريف خارج فرنسا. وهو قدم بعضها في ميامي، وطوكيو، ولندن. كما يُعرف باهتمامه بالاستراتيجيات التجارية ذات الطابع العالمي، مما يُذكّر بمؤس الدار كريستيان ديور الذي سعى للاستفادة من الخبرات العالمية حتى قبل تأسيس دار أزيائه عام 1947.

من عرض ديور الرجالي لربيع 2020 الذي أقيم في باريس
من عرض ديور الرجالي لربيع 2020 الذي أقيم في باريس

ووفقاً للدليل الدولي لتاريخ الشركات، تم الكشف عن أن دار ديور تعاونت مع حوالي 1700 موظف منتشرين في القارات الخمس خلال السنوات العشر الأولى من انطلاقتها. وهي سبق أن قدمت العديد من عروضها في إسبانيا، وإيطاليا، والصين، واليونان، وكوريا الجنوبية، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة.

من عرض ديور لخريف 2022 الذي أقيم في ميامي
من عرض ديور لخريف 2022 الذي أقيم في ميامي

أما عرضها المقبل للأزياء الرجالية فهو الأول بتاريخها الذي يتم تقديمه في مصر وتحديداً عند أقدام أهرامات الجيزة، فلا تفوتوا متابعته على وسائل التواصل الاجتماعي.

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