إطلالات تكريمية أرادها ريتشارد كوين للملكة التي كرمته

ريتشارد كوين هو المصمم الوحيد في العالم الذي حضرت الملكة إليزابيت الثانية أحد عروضه في العام 2018. وهي كرّمته في نهاية هذا العرض بمنحه أول جائزة تحمل hسمها وخُصصت للتصميم البريطاني. فكيف ردّ هذا المصمم البريطاني الجميل لملكته الراحلة في العرض الذي قدّمه في ختام أسبوع لندن للموضة؟

كرّس ريتشارد كوين مجموعته من الأزياء الجاهزة لربيع وصيف 2023 إلى إليزابيت الثانية، ملكة بريطانيا الراحلة التي "لمسته من بين كثيرين آخرين باهتمامها ولطفها"، حسب قوله.

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وهو ختم أسبوع لندن للموضة بعرض تضمّن مجموعتين: الأولى مهداة إلى الملكة إليزابيت الثانية، التي أثبتت أنها أكبر داعم له في مسيرته المهنيّة، أما الثانية فهي المجموعة الأساسية التي كانت مُعدّة أصلاً للعرض. واللافت أنه استطاع مع فريق عمله تنفيذ الإطلالات الـ23 التكريميّة للملكة في 10 أيام فقط، أي في الفترة الممتدة بين إعلان وفاتها وموعد عرضه في اليوم الأخير من فعاليات أسبوع لندن للموضة.

"الموضة هي دائماً تعليق على ما يحدث" قالها ريتشارد كوين لمحرري الموضة بعد عرضه الذي أراده تكريمياً للملكة إليزابيت. صور الملكة الراحلة زيّنت الشاشات الكبيرة التي انتشرت في مكان العرض، أما الأزياء السوداء التي تم تقديمها في القسم الأول منه فتميّزت بطابعها الفيكتوري الدراماتيكي.

وقد ترافق العديد منها مع أغطية للرأس تُذكّر بتلك التي ارتدتها الملكة الراحلة وشقيقتها مارغريت خلال مأتم والدهما الملك جورج السادس في العام 1952.

تمّ تنفيذ معظم إطلالات القسم الأول من العرض بخامات فاخرة مثل الدانتيل، والمخمل، والساتان، والبروكارد. وقد تمّ تزيينها بالعقد، والورود، والريش، كما ترافقت مع تيجان وأغطية شبكيّة للرأس. أما القسم الثاني من العرض فتميّز بإطلالات سعت إلى "تجسيد مُستقبل رائع".

وهي تميّزت بطابع دراماتيكي ارتكز على عنصر المبالغة واستعمال الألوان القوية تعبيراً عن عنصري الحيوية والتجدّد. وقد تضمّنت هذه المجموعة أثواباً قصيرة تم تنسيقها مع جوارب من "اللاتيكس" إضافة إلى تصاميم "الجامبسوت"، و"الكاب"، والمعاطف المطرّزة، لينتهي العرض بثوب زفاف أبيض للدلالة على أن الحياة أقوى من الموت. تعرّفوا على بعض إطلالات مجموعة Richard Quinn لربيع وصيف 2023 فيما يلي: