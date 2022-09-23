ألبوم: أناقتكِ بالأخضر في احتفالات اليوم الوطني السعودي

تحتفل المملكة العربية السعودية بالذكرى الـ92 لليوم الوطني السعودي، وبهذه المناسبة نُقدّم لكِ "ألبوم" يتضمّن مجموعة من الإطلالات التي تزيّنت بالأخضر من مجموعات الخريف والشتاء المقبلين لتستوحي منها أفكاراً لارتداء الأخضر، لون العلم السعودي، في هذا اليوم المميّز.

زخرت مجموعات الخريف والشتاء المقبلين بإطلالات تلوّنت بالأخضر بتدرجاته المختلفة من الفاتحة إلى القويّة، أما حضور الأخضر الداكن فبقي خجولاً.

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- من الإطلالات اللافتة التي تلوّنت بالأخضر في عروض الخريف والشتاء المقبلين، نذكر تلك التي اعتمدتها مُقدمة البرامج أنابيللا هلال خلال سيرها على ممشى عرض Elisabetta Franchi الذي تمّ تقديمه ضمن فعاليات أسبوع ميلانو للموضة. وكانت فرانكي طلبت من عدة مؤثرات عربيات وعالميات المشاركة بعرضها، ومن بينهن أنابيللا هلال التي ظهرت بثوب أخضر طويل تزيّن بالأحجار عند منطقة الصدر.



























زهير مراد مقدمة البرامج أنابيللا هلال خلال مشاركتها بعرض إليزابيتا فرانكي فرساتشي هرميس زيمرمان شانيل بيربري بوتيغا فينيتا جورجيو أرماني ألكسندر ماكوين أوسكار دي لارينتا إيلي صعب إرمانو سيرفينو إليزابيتا فرانكي

- قدّمت دار Chanel في مجموعتها من الأزياء الراقية للموسم المقبل، عدة "تايورات" من التويد غلب عليها اللون الأخضر الحيوي وتزيّنت بالأزرار والجيوب البارزة.

- تضمّنت مجموعة Elie Saab من الأزياء الجاهزة للخريف المقبل تصاميم باللون الأخضر ذات طابع كلاسيكي وأخرى بطابع "كاجوال" جديد على أسلوب هذه الدار.

- اعتمدت دار Alexander McQueen اللون الأخضر النيوني لتنفيذ بدلة نسائيّة تمّ تنفيذها بقصّات كلاسيكيّة وأسلوب مبتكر .

- جمعت دار Bottega Veneta بين الأخضر الفاتح والأبيض بالإضافة إلى لمسات من الأسود لتزيين ثوب طويل من "الباييت".

- قدّمت دار Burberry إطلالة مونوكرومية باللون الأخضر تألفت من سترة "البلايزر" التي نسّقتها مع تنورة مُكسّرة وحذاء عالي الساق.

- جمعت دار Ermano Scervino الإيطاليّة بين خامتي الدانتيل والجلد في إطلالة أنثويّة لافتة تلوّنت بالأخضر وتألفت من ثوب قصير تمّ تنسيقه مع سترة طويلة.

- نسّقت دار Giorgio Armani بين لوني الأخضر والأزرق في إطلالات كلاسيكيّة ذات طابع عصري تميّزت بقصاتها المريحة وطابعها العملي.

- تضمّنت مجموعة زهير مراد، من الأزياء الجاهزة للخريف والشتاء المقبلين، عدة إطلالات باللون الأخضر تليق بأرقى المناسبات النهاريّة والمسائية.

- قدّمت دار Zimmermann للموسم المقبل مجموعة من المعاطف تزيّن أحدها باللون الأخضر الحيوي. وقد تميّز بالحزام العريض الذي رافقه والأزرار الذهبيّة التي زيّنت ياقته.

- قدّمت دار Versace الإيطاليّة في مجموعتها من الأزياء الجاهزة للموسم المقبل إطلالات بلون أخضر هادىء اختلط مع الأسود. وكان لافتاً اعتماد هذا اللون حتى في القبعات والنظارات الشمسيّة.

- استعانت دار Oscar de La Renta بخامة الجلد لتنفيذ معطف "ترانش" باللون الأخضر من شأنه أن يُشكّل قطعة مميزة تُعزّز أناقة كامل الإطلالة.

- استعانت دار هرميس باللون الأخضر العتيق لتنفيذ مجموعة من الإطلالات اللافتة بتميّزها. وقد جمعت فيها بين الخطوط الكلاسيكيّة واللمسات المبتكرة ببراعة لافتة.