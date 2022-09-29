أي تغييرات شهدتها دار "بربري" بعد عرضها الصيفي الأخير؟

تحوّلت التغييرات التي شهدتها دار Burberry إلى أبرز أحداث "شهر الموضة"، أولها كان إلغاءها لعرضها المقرر تقديمه ضمن أسبوع لندن للموضة بسبب وفاة الملكة إليزابيت، ثم عادت لتقديمه ولكن خارج الروزنامة الرسمية للأسبوع اللندني.

أما آخرها فتعيينها المصمم دانييال لي خلفاً لمديرها الإبداعي ريكاردو تيشي الذي شغل هذا المنصب بنجاح كبير خلال السنوات الخمس الماضية.

مادة اعلانية

فقد أعلنت دار Burberry يوم أمس الأربعاء عن تنحّي مديرها الإبداعي ريكاردو تيشي على أن يحلّ مكانه قريباً المصمم دانييال لي الذي كان يشغل منصب المدير الإبداعي لدار Bottega Veneta بين عامي 2018 و2021. وقد سبق له أن تعاون مع دور Maison Margiela، وBalenciaga، وDonna Karen.

المجموعة الأخيرة التي أشرف عليها ريكاردو تيشي لدار Burberry تمّ تقديمها قبل ثلاثة أيام فقط في لندن. وهي تضمّنت أزياء نسائية ورجاليّة على السواء، وجاءت مستوحاة من أجواء الصيف والرحلات إلى الشاطئ دون أن تتخلّى عن الرموز الخاصة بالدار مثل طبعة المربعات ومعطف "الترنش" الأيقوني الشهير.

شكّل تعدّد الطبقات العنصر الأبرز في هذه المجموعة لدى تنفيذ التصاميم النسائية والرجالية على السواء، فقد تألفت الإطلالات من تنانير تمّ ارتداؤها فوق السراويل، أثواب فوق جامبسوت، معاطف "ترنش" فوق بعضها البعض، ملابس سباحة فوق فساتين...أما طبعة المربعات الغالية على قلب الدار، فقد تمّ اعتمادها بألوان داكنة امتزج فيها البني مع الأسود والأبيض. وهي ظهرت على خامات الدانتيل والقماش الواقي من المطر. تكرر أيضاً ظهور الخامات الشبكيّة في أكثر من إطلالة، وقد تمّ استعمالها بأسلوب مبتكر فرأيناها تأخذ شكل قفازات نسائيّة ورجالية كما أخذت شكل أثواب طويلة تناسقت بامتياز مع خامات أخرى مثل الساتان والدانتيل. أما المخمل الأسود فكانت له حصة كبيرة في نهاية العرض حيث تمّ تقديمه على شكل أثواب سهرة ارتدتها أشهر العارضات العالميّات.

الإعلان عن تنحّي ريكاردو تيشي جاء على صفحة Burberry في موقع إنستغرام، وكان مرفقاً مع صورة للمصمم محاطاً بعارضاته في نهاية عرضه للأزياء الجاهزة الخاصة بالربيع والصيف المقبلين، بالإضافة إلى كلمة للمصمم أعلن فيها عن فخره بمشاركته في كتابة فصل من تاريخ Burberry. وقد تلاها تصريح للرئيس التنفيذي في الدار جوناثن اكيرويد أثنى خلاله على الدور المحوريّ الذي لعبه تيشي في تطوير العلامة. وهو أعلن أيضاً عن سعادته بانضمام دانييال لي إلى الدار كمدير إبداعي جديد نظراً لما يتميّز به من موهبة استثنائيّة ودراية بمفهوم الرفاهية والنجاح التجاري. أما أولى المجموعات التي سيقدّمها لي بالتعاون مع Burberry فستكون في شهر فبراير من العام المقبل.