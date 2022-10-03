للصيف حدائق لا يزورها الخريف بفضل إيلي صعب

قدّم المصمم إيلي صعب مجموعته من الأزياء الجاهزة للربيع والصيف المقبلين ضمن فعاليات أسبوع باريس للموضة. وهو استحضر في عرضه رقة نسيم الصيف وأناقة الأزهار التي أضفت طابعاً رومانسياً على الإطلالات العصريّة.

إشراقة الأبيض خيّمت على العديد من التصاميم الـ68 التي تضمّنتها مجموعة Elie Saab لربيع وصيف 2022-2023، وتحديداً على بداية العرض من خلال أزياء عصريّة مستوحاة من الطابع "الفينتاج" للكروشيه. وقد تلتها تصاميم تم تنفيذها بالدانتيل والبرودري الإنجليزيّة المقطوعة باللايزر. أما الألوان الأخرى التي استعان بها المصمم فكانت الوردي، والليلكي، والأخضر، والفضي التي أعطت بُعداً جديداً للرومانسيّة.

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أراد المصمم لهذه المجموعة أن تبدو مريحة، فرحة، واثقة ولكن أيضاً لطيفة. وهو جعل من تصاميمها سهلة الارتداء ورقيقة مثل نسيم الصيف.









حرص إيلي صعب عبر هذه التصاميم أن يُطوّر في مفهومه للأناقة ويُقدّمها بأسلوب رومانسي يجمع بين البساطة والانتعاش. وقد تكرّر فيها ظهور الأثواب الطويلة التي تزيّنت بالتخريم، والتطريز، والأزهار التي تم تنفيذها بأسلوب مبتكر. تكرّر أيضاً ظهور التنانير الضيقة والسراويل القصيرة التي تم تنسيقها مع قمصان طويلة و"كروب توب" لإضفاء مظهر شبابي على الإطلالات. أما "الجامبسوت" فتزيّن بالتطريز فيما بقي ظهور السراويل الكلاسيكيّة الطويلة خجولاً لتحل مكانها سراويل واسعة قصيرة تم تنسيقها مع قمصان وسترات عصريّة.









الإكسسوارات التي رافقت هذه المجموعة اقتصرت على الوشاح الذي التفّ حول العنق بشكل عقدة بالإضافة إلى النظارات الشمسية الملوّنة والأقراط الكبيرة. أما بالنسبة للأحذية فتنوّعت بين "البلاتفورم" باللون البيج والصنادل ذات الكعوب العريضة والمرتفعة التي تلوّنت بتدرجات حياديّة. تعرّفوا على بعض إطلالات هذه المجموعة فيما يلي.