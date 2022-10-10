7 حيل هي الأسهل للحفاظ على أظافر جميلة

تُشكّل العناية بأظافر اليدين خطوة أساسيّة للحفاظة على أناقة الطلّة. وهي لا تستغرق وقتاً طويلاً في حال اعتماد الحيل السهلة والفعّالة في هذا المجال. تعرّفوا على 7منها فيما يلي واعتمدوها كجزء من الروتين التجميلي.

1- البداية من بردها:

يُشكّل استخدام المبرد أول حيلة جماليّة تحتاج إليها الأظافر، فهو أقل عدوانية من المقص ولا يتسبب بتلف أليافها مما يزيد من مقاومتها للتكسّر. لحماية الأظافر من التقصّف والنمو بشكل مزدوج عند الأطراف يجب بردها بمبرد خشبي، ودائماً بالاتجاه نفسه.

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2- الاعتماد على الفيتامينات:

تعكس الأظافر عادةً الحالة الصحيّة وهي تكشف، عبر مشاكلها، عن ما يمكن أن نعانيه من نقص في المعادن والفيتامينات. ففي حال كانت لينة جداً أو عرضة للتقصّف والتكسّر، يُنصح بتناول مكملات غذائية للمساهمة بتعزيز نموّها أو التركيز على تناول فاكهة وخضار تكون غنيّة بالفيتامينA مثل السبانخ والبطاطا الحلوة.

3- ضرورة حمايتها:

تعتمد حماية الأظافر على استعمال القفازات المطاطية لدى القيام بالأعمال المنزلية والاهتمام بالحديقة. يُنصح أيضاً باستبدال مواد التنظيف المنزلية ذات المكونات الكيميائية بأخرى طبيعية مثل الخل الأبيض، فهو مُنظّف ومُطهّر فعّال على كافة الأسطح وأقل عدوانية على بشرة اليدين والأظافر. والأهم يبقى تجنّب استعمال الأظافر كأداة لفتح العبوات مثلاً أو القيام بمهام أخرى تُعرّضها للصدمات القاسية.

4- غسلها بصابون ناعم:

اعتدنا خلال جائحة كورونا على استعمال الجل المعقّم بكثرة متناسين أنه يتسبب بجفاف بشرة اليدين والأظافر، ولذلك يُستحسن حصر استعماله في الأماكن العامة فقط أما في المنزل فمن الأفضل غسل اليدين بالماء وصابون ناعم مُرطّب يكون غنياً بزبدة الشيا التي تعتني ببشرة اليدين والأظافر على السواء.

5- تغذيتها وترطيبها:

تحتاج الأظافر إلى التغذية والترطيب تماماً مثل البشرة والشعر كي تحافظ على صحتها. ويُنصح بتدليك سطحها بالقليل من زيت الخروع مع التركيز على أطرافها البيضاء التي تكون عُرضة أكثر للجفاف والتقصّف، يمكن أيضاً إضافة قطرة من زيت الخروع إلى كريم اليدين عند استعماله.

6- تحضير خلطات عناية منزليّة:

تحتوي مطابخنا على كنوز في مجال العناية بالأظافر، مثل زيت الزيتون، وعصير الليمون، والعسل التي تُعتبر مكونات مفيدة لترطيب الأظافر وتقويتها. لتحضير قناع مُرطّب في هذا المجال، يكفي خلط صفار حبة من البيض مع ملعقتين صغيرتين من العسل، ملعقة صغيرة من زيت الزيتون، وملعقة صغيرة من عصير الليمون. يُطبّق هذا القناع لمدة 20 دقيقة على الأظافر قبل إزالته. يُنصح باستعماله مرة أسبوعياً.

7- الاهتمام بالجليدات:

الجُليدات هي الجلود الصغيرة التي تُحيط بالأظافر لحماية المنطقة الفاصلة بينها وبين البشرة من البكتيريا. تنمو هذه الجليدات باستمرار، ولذلك تحتاج لأن نقصّها من وقت إلى آخر بمقص مخصص لهذا الغرض، ولكن قبل القيام بهذه الخطوة يجب نقع الأظافر لبضع دقائق في وعاء من الماء الدافىء المُضاف إليه بضع قطرات من زيت اللوز الحلو للمساعدة على تليينها. يُنصح أيضاً بترطيبها دورياً بواسطة خليط من زيت الزيتون وعصير الليمون لحمايتها من الجفاف.