تصاميم عربيّة جديدة تواكب أسبوع نيويورك لأزياء الزفاف

أُقيم أسبوع نيويورك لأزياء الزفاف من 11 إلى 13 أكتوبر الجاري. تمّ خلاله تقديم مجموعات خريف 2023 الخاصة بالعروس. وقد واكبه إطلاق العديد من المصممين من حول العالم لمجموعاتهم الجديدة الخاصة بالعرائس. تعرّفوا فيما يلي على بعض ما قدمه المصممون العرب في هذا المجال.

عادت احتفالات الزفاف الفخمة مع تراجع حدّة جائحة كورونا، وهذا ما دفع بالمصممين إلى التوجه نحو تنفيذ أثواب زفاف غنيّة بالتفاصيل والتطريز اليدوي مما يجعلها تحفاً فنيّة استثنائيّة.

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إيلي صعب

قدّم المصمم إيلي صعب مجموعته من أزياء العرائس الخاصة بخريف 2023 عبر فيلم قصير تمّ بثّه على موقع دار Elie Saab الإلكتروني وصفحته على موقع إنستغرام، وذلك يوم الأربعاء الماضي في 12 أكتوبر. حملت المجموعة عنوان An Echo of Polyhymnia أو "صدى لبوليهيمنيا" وجاءت مستوحاة من إلاهة إغريقيّة تقول الأساطير أنها اخترعت القيثارة وكانت ملهمة للشعر الغنائي.

استحضرت تصاميم هذه المجموعة السعي اليوناني إلى الجمال المتناغم والتركيز على النسب المثالية والأنوثة البديهية التي لا تحتاج إلى الكثير من الزخرفة لتتألق. وقد تزيّنت تصاميمها بالثنيات والتطريزات ذات الطابع الإغريقي كما دخلت عليها الأزهار النافرة، الكشاكش الناعمة، الطرحات الطويلة التي عززت طابعها الساحر.

زهير مراد

في المجموعة الخاصة بعروس خريف 2023، استسلم المصمم زهير مراد لسحر الأسطورة التي ألهمته بإطلالات تجسّد عالم خيالي متألق. فقدّم أثواباً أميريّة ذات طابع عصري تمّ تنفيذها بخامات الدانتيل، والتول، والأورغنزا، والساتان ثمّ تطريزها بأحجار الكريستال البرّاقة. وقد تميّزت العديد من تصاميمه بكونها مزوّدة بجزء منفصل يسمح بالحصول على أكثر من إطلالة تناسب كافة مراحل حفل الزفاف.

طوني ورد

أطلق المصمم طوني ورد إصداراً جديداً من خطّه الخاص بالعرائس الذي يحمل عنوان La Mariee أو "العروس"، أما مجموعته الخاصة بأزياء العرائس لموسم خريف 2023 فحملت إسم La Dolce Vita أو "الحياة الجميلة" بالمفهوم الإيطالي للكلمة. وهي تضمّنت إطلالات تنوّعت بين تدرجات الأبيض، والسكري، والذهبي، والفضي تمّ تنفيذها بخامات الدانتيل، والتفتا، والتول. وقد ترافقت الأثواب مع أكسسوارات مبتكرة للرأس تزيّنت بالأزهار والريش أضفت تميزاً على الطرحات الطويلة المطرّزة بعناية.