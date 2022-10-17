نجمات "الموريكس دور" يتألقن على مسرح كازينو لبنان

شهد مسرح كازينو لبنان مساء أمس حفل توزيع جوائز "الموريكس دور" الفنية بنسخته الـ21 تحت عنوان #انهض_يا_لبنان. وقد تألقت على بساطه الأحمر مجموعة من النجمات العربيات بإطلالات لافتة بأناقتهن. تعرّفوا على أبرزها فيما يلي.

- قدّمت الحفل الإعلامية أنابيللا هلال التي تألقت بثوب ذهبي من دار Zuhair Murad، تميّز بتصميمه القريب من الجسم والتطريز الكثيف الذي زيّنه.

- تسلّمت النجمة كارول سماحة جائزة "نجمة الغناء اللبناني للعام" عن أغنيتها "فوضى". وقد اختارت للمناسبة إطلالة من دار Tony Ward اختلط فيها لونا البنفسجي والأسود، ودخلت عليها لمسات برّاقة عند منطقة الصدر.



















النجمة المصرية إلهام شاهين الإعلامية بوسي شلبي والممثلة منة شلبي الإعلامية ديما صادق الإعلامية نبيلة عواد الممثلة ماغي بوغصن النجمة سيرين عبد النور النجمة كارول سماحة النجمة لطيفة التونسية ملكة جمال لبنان السابقة كريستينا صوايا مقدمة الحفل الإعلامية أنابيللا هلال

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- كرّم الحفل النجمة المصريّة إلهام شاهين ومنحها جائزة عن مجمل مسيرتها مع التنويه بدورها في مسلسل "بطلوع الروح". وهي بدت أنيقة على مسرح الموريكس بثوب أسود طويل تزيّن بتخريم على شكل أزهار.

- جائزة أفضل ممثلة عربيّة حصلت عليها النجمة المصرية منة شلبي عن دورها في مسلسل "بطلوع الروح". وهي تميّزت بأناقة لافتة بثوب بكتف واحدة باللون الفضي. تلقّت منة جائزتها من الإعلامية المصرية بوسي شلبي التي ظهرت بثوب أسود طويل تزيّن بعقدة وكشاكش عند الصدر والكمين.

- حصلت النجمة لطيفة التونسية على جائزة "نجمة الغناء العربي"، وقد ظهرت على مسرح الموريكس بجامبسوت باللون الوردي حمل توقيع المصمم نجا سعادة وتألقت بمجوهرات ماسية فاخرة من دار نصولي.

- حصدت النجمة ماغي بوغصن جائزة "أفضل ممثلة لبنانية للعام" عن دورها في مسلسل "للموت". وهي تألقت على مسرح الموريكس بثوب أسود عاري الكتفين من La Bourgeoisie نسقته مع مجوهرات ماسية من دار نصولي.

- تألقت النجمة سيرين عبد النور على مسرح الموريكس بثوب وردي عاري الكتفين نسقته مع أقراط ماسية .

- شاركت الإعلامية ديما صادق في الحفل، وقد تألقت للمناسبة بثوب أسود بكتف واحدة حمل توقيع دار Krikor Jabotian.

- شاركت الإعلامية اللبنانية نبيلة عواد بتقديم الجوائز في الحفل، وقد ظهرت للمناسبة بثوب أخضر عاري الكتفين حمل توقيع دار Zuhair Murad.

- لفتت ملكة جمال لبنان السابقة كريستينا صوايا الأنظار بإطلالة باللون الأحمر تألفت من ثوب بكم واحد رافقه وشاح على شكل كاب. وقد حملت إطلالتها توقيع المصمم جو يازجي.