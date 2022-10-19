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النجمة البريطانية جودي كومر
النجمة البريطانية جودي كومر

العلم يقول كلمته.. هذه أجمل نساء العالم!

العربية.نت- رانيا لوقا
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يُعرف جراح التجميل البريطاني جوليان دي سيلفا بابتكاره برنامجاً حاسوبياً يستعين بمعايير الجمال "الذهبية"، التي اعتمد عليها اليونانيون في العصور القديمة، لتحديد أجمل نساء العالم. وكشف مؤخراً عبر صفحته على موقع إنستغرام عن نتائج استعانته بهذا البرنامج لتحديد قائمة جديدة بأجمل نساء العالم، تعرفوا عليها فيما يلي:

حصدت الممثلة البريطانية جودي كومر، البالغة من العمر 29 عاماً، لقب صاحبة "الوجه المثالي" وفق معادلة Golden Ratio of Beauty Phi Standards أو ما يُعرف بمعايير الجمال الذهبيّة التي تعتمد على حسابات توازن طول وعرض الوجه وقسماته. تشير هذه الحسابات أن اقتراب الوجه من تحقيق الرقم 1,6 يجعله أقرب إلى النسبة الذهبية في مجال الجمال، كما يتم الأخذ بالاعتبار مبدأ التناظر والنسب المتساوية إذ يجب أن يكون طول الأذنين مساوياً لطول الأنف وأن يكون عرض العين مساوياً للمسافة بين العينين.

العارضة بيللا حديد
العارضة بيللا حديد

وفق حسابات الدكتور دي سيلفا، اقتربت جودي كومبر نجمة المسلسل البريطاني Killing Eve، بنسبة94,52 بالمئة من "الوجه المثالي" لتحتل بذلك لقب أجمل امرأة في العالم.

أما في المرتبة الثانية في هذا المجال فحلّت النجمة زندايا التي حققت نسبة 94,37 واحتلت المرتبة الثالثة العارضة بللا حديد مع نسبة 94,35، و النجمة بيونسيه المرتبة الرابعة مع نسبة 92,44 بالمئة.

النجمة زندايا
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  • النجمة زندايا
  • النجمة جودي كومر
  • النجمة بيونسيه
(3 صور)
النجمة زندايا
النجمة زندايا
النجمة جودي كومر
النجمة جودي كومر
النجمة بيونسيه
النجمة بيونسيه
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