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ميغان ماركل تدعم ثورة النساء الإيرانيات بإطلالتها

يحمل القميص الذي ارتدته ميغان توقيع علامة "Etsy K&R World Design" الكنديّة

العربية.نت- رانيا لوقا
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أظهرت دوقة ساسكس ميغان ماركل دعمها للاحتجاجات النسائية في إيران عبر ارتدائها قميصاً تزيّن بشعار "زن زندكى آزادى" أي "حرية حياة المرأة" باللغة الفارسية. حصل ذلك خلال حفل نظمته منصّة البث الصوتي "Spotify" في مدينة لوس أنجلوس الأميركية.

ماندانا دياني برفقة ميغان ماركل
ماندانا دياني برفقة ميغان ماركل

يحمل القميص الذي ارتدته ميغان توقيع علامة "Etsy K&R World Design" الكنديّة، وهو مُتاح حالياً للبيع على موقع العلامة بسعر 28,22 دولارا ضمن مجموعة تصاميم تحمل hسم "مهسا أميني"، ومتوفر بلوني الأبيض والأسود مع زخرفات مختلفة.

ميغان ماركل تتوسط ماندانا دياني وآشلي ممتاهيني
ميغان ماركل تتوسط ماندانا دياني وآشلي ممتاهيني

صورة دوقة ساسكس بهذا القميص تمّ نشرها على صفحة ماندانا دياني على موقع "إستغرام"، وماندانا هي رئيسة Archewell المنظمة الخيرية التي أسستها ميغان ماركل برفقة زوجها الأمير هاري. وتظهر ميغان في الصورة متوسطةً ماندانا دياني وآشلي ممتاهيني هانسن التي تشغل منصب نائبة الرئيسة في المنظمة. والسيدتان من أصول إيرانية.

وقد تمّ إرفاق الصورة برسالة من ماندانا مفادها: "النساء. الحياة. الحرية. تلقينا الدعم بأشكال مختلفة خلال الشهر الماضي منذ وفاة مهسا أميني. أنا ممتنة جداً للعمل مع نساء رائعات مثل ميغان وزميلتي الإيرانية آشلي ممتاهيني، فيما نواصل تسليط الضوء على شجاعة النساء والفتيات في الخطوط الأمامية لإحدى أهم الحركات النسوية في حياتنا".

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وقد تابعت ماندانا دياني رسالتها بالقول: "في هذه المناسبة، تحدثت ميغان عن الثورة التي تقودها النساء والفتيات الصغيرات في إيران، والشجاعة التي يظهرنها كل يوم، وقيادتهن ودعوتهن للدفاع عن حقوق الإنسان الأساسية: النساء، والحياة، والحرية. بصفتي امرأة إيرانية تركت وطنها سعياً وراء هذه الحريات بالذات، أنا ممتنة جداً لمثابرتها في الدفاع عن النساء بجميع أنحاء العالم. إنه يوم فخر بمنظمة Archewell وخاصة بالنسبة لي ولآشلي ممتاهيني".

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