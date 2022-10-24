بعد غياب 4 عقود.. سلاسل النظارات تعود مجدداً

سجّلت سلاسل النظارات عودةً قويّة مؤخراً لتصبح أكسسواراً مفضلاً عند النجمات، عارضات الأزياء، والمؤثرات على مواقع التواصل الاجتماعي. وهذا ما دفع العلامات التجارية لتقديم مجموعات جديدة منها هذا الموسم، فما سرّ هذا الإقبال عليها؟

مادة اعلانية

يبدو أن الموضة لا تتعب من إعادة نفسها موسماً بعد آخر، فبعد الإقبال على قطع مثل "الكارديغان"، والوشاح، وبكلات الشعر، وحتى الأزياء التي تمّت حياكتها يدوياً يأتي الإقبال على اعتماد سلاسل النظارات كواحدة من أكسسوارات هذا الموسم التي تُكمّل الإطلالة بطابعها العملي الأنيق.

ظهرت هذه السلاسل منذ حوالي 4 عقود، حيث بدأ استعمالها لفائدتها العمليّة دون التفكير بأي طابع تجميلي لها. أما عودتها إلى ساحات الموضة فتمّت بمساعدة بيوت الأزياء العالمية التي أوجدت دوراً جديداً لها مرتبطاً بعالم الأناقة مما يجعلها من أبرز أكسسوارات نهاية العام الجاري.





- سلاسل تُكمّل الأناقة:

حاولت هذه السلاسل أن تعود إلى الواجهة على مدى عدة مواسم، وكانت العارضتان جيجي وبيللا حديد من أبرز المتحمسات لاعتمادها في إطلالاتهما وتحويلها من حبل بسيط يُبقي النظارات في متناول اليد إلى أحد أبرز أكسسوارات الموضة. وقد اعتمدتها نجمة تلفزيون الواقع كيم كاردشيان بأسلوب مبتكر عندما اختارت سلاسل النظارات التي جاءت مرفقة بقرط للأنف. أما بالنسبة لدور الأزياء الفاخرة فسعت العديد منها إلى اعتماد هذا الأكسسوار كمرافق لبعض الإطلالات خلال عروضها. وقد شهدت السنوات الخمس الماضية ظهوراً خجولاً ومتقطعاً لهذا الأكسسوار في مناسبات مختلفة قبل أن يعود إلى الواجهة بقوة مؤخراً.

غزا هذا الأكسسوار وسائل التواصل الاجتماعي مؤخراً، وتحديداً منصتي "تيك توك" و"إنستغرام" مع ملايين الصور المنشورة والمرفقة بهاشتاغ #eyeglasschain أما الفيديوهات التي تناولت هذا الموضوع فكشفت عن أحدث الأساليب لاعتماد سلاسل النظارات من جانب النساء والرجال على السواء.





بيللا حديد كيم كردشيان

- بكل الأشكال والأحجام:

تتوفر سلاسل النظارات بأشكال متنوعة تختلف كثيراً عن الشريط الأسود الذي كان يُعتمد سابقاً لتعليق النظارات في العنق، فالأشكال الجديدة تشبه سلاسل معدنية أو بلاستيكية وتتزين بأكسسوارات مبتكرة أو أحجار كريمة كما يمكن تنفيذها بالنحاس أو بمعادن ثمينة مثل الذهب والفضة. تتوفر هذه السلاسل بأطوال مختلفة وبأسعار متنوعة حاملة توقيع العلامات التجارية ذات التكلفة المعقولة أو دور الأزياء الفاخرة مثل "ديور"، و"شانيل"، و"فندي"، و"سان لوران".