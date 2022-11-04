ألوان مشرقة تضفي حيوية على إطلالاتكِ هذا الخريف

نميل عادةً في الخريف إلى اعتماد الألوان الداكنة كالأسود، والكحلي، والرمادي ولكن تبنّي هذه الألوان لكامل الإطلالة يجعلها فاقدة للحيوية. ولذلك جاءت موضة هذا الموسم غنيّة بتدرجات مشرقة تلوّن أزياء هذا الموسم، تعرفوا عليها فيما يلي ولا تترددوا في اعتمادها.

- الأحمر الغني:

يُعتبر الأحمر الغني اللون المثالي لإطلالة ساحرة وأنيقة في مختلف الأعمار. يرمز هذا اللون إلى الشغف، وهو يُضفي حيوية على إطلالاتكِ الشتوية. اعتمدي هذا اللون لثوب سهرة، سروال كلاسيكي، معطف من الجوخ أو الجلد، كنزة صوفيّة، أو حتى قميص يتمّ تنسيقه مع بدلة باللون نفسه. تكرّر ظهوره هذا الموسم في مجموعات Alexander McQueen، وVersace، وElisabetta Franchi، وZuhair Murad.

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- الوردي القوي:

الوردي القوي من الألوان التي ظهرت بكثافة في مجموعات الأزياء الجاهزة الخاصة بهذا الموسم. وهو من الألوان التي تليق بكافة ألوان البشرات والتي تُضفي حيوية على كامل الإطلالة. من الممكن اعتماده على شكل ثوب أو بدلة ذات قصة رجالية، قميص حريري أو قطني، معطف أو سترة، أو حتى حقيبة وحذاء. تكرّر ظهوره هذا الموسم في مجموعاتValentino، وCarolina Herrera، وMichael Kors.

- الأخضر الحيوي:

يُعتبر الأخضر من الألوان التي يصعب تنسيقها في مجال الأزياء، ولكنه أيضاً من الألوان التي تكرّر ظهورها في مجموعات هذا الموسم. وقد تمّ اعتماده بتدرجاته المختلفة وبأسلوب عصري أضفى عليه لمسة من التجدد خاصةً عند اعتماده لكامل الإطلالة، وقد رصدناه في مجموعات Alexander McQueen، وOscar de La Renta، وVictoria Beckham.

- البنفسجي المشرق:

هو أحد تدرجات بنفسجي "فيري بيري" المائل إلى الأزرق، والذي تمّ اختياره من جانب شركة "بانتون" كلون للعام 2022. البنفسجي من الألوان الحيوية التي تكرّر استعمالها في مجموعات هذا الموسم، وقد رأيناه يزيّن السترات والأزياء الرياضيّة، وحتى السراويل الكلاسيكية والبدلات. وهو مناسب للإطلالات "الكاجوال" والرسميّة على السواء. تكرر ظهوره في مجموعاتElie Saab، وCarolina Herrera، وAlberta Ferretti.