كيف بدت إطلالات النجمات في مهرجان ضيافة 2022؟

أقيم مساء أمس الجمعة في دبي مهرجان "ضيافة" بنسخته السادسة. وقد اجتمعت على البساط الأحمر لهذا الحفل نجمات عربيات وعالميات تمّ تكريم العديد منهن بجوائز تقديرية.

تعرّفوا على أبرز إطلالاتهن في هذا الحفل.

















النجمة اللبنانية دانييلا رحمة برفقة الصحافي إيلي نخلة النجمة الفليبينية كايلي فيرسوزا. النجمة المصري بشرى النجمة السعودية داليا مبارك النجمة التركية بيرجي أكالاي الممثلة المصرية نور الغندور النجمة الإماراتبة بلقيس فتحي الممثلة الباكستانية مايا علي الإعلامية السعودية لجين عمران

مادة اعلانية

- حصدت النجم اللبنانية دانييلا رحمة جائزة أفضل ممثلة عربية في المهرجان، وقد تألقت للمناسبة بثوب عاري الكتفين باللون البرغندي تزيّن بلمسات مخمليّة.

- حصلت النجمة مايا علي على لقب أفضل ممثلة باكستانية، وقد ظهرت على البساط الأحمر للحفل بثوب باللون الأخضر حمل توقيع دار Mark Bumgarner ومجوهرات ماسيّة من Kalo Jewelery.

- تسلّمت النجمة بيرجي أكلاي جائزة أفضل ممثلة تركية للعام، وقد تألقت للمناسبة بثوب عاري الكتفين باللون الكحلي نسقته مع مجوهرات ماسيّة.

- اعتمدت النجمة الإماراتية بلقيس فتحي إطلالة لافتة لتسلّم جائزتها في هذا الحفل، فقد اختارت ثوباً عاري الكتفين تمّ تنفيذ قسمه العلوي بالمخمل الأسود والقسم السفلي منه باللون الأبيض. حملت إطلالتها توقيع دار Tony Ward وقد نسقتها مع مجوهرات ماسيّة من Bulgari.

- شاركت النجمة المصرية بشرى بهذا الحفل، وقد اختارت للمناسبة ثوباً بكتف واحدة تميّز بلونه الأحمر وحمل توقيع المصمم المصري أيمن لحموني.

- حصدت النجمة كايلي فيرسوزا جائزة أفضل ممثلة فيليبينية، وقد ظهرت في الحفل بثوب عاري الكتفين باللون الأسود من دار Mark Bumgarner ومجوهرات ماسية من Luna by Drakedustim.

- شاركت المغنية السعودية داليا مبارك في هذه المناسبة، وقد تألقت بثوب باللون الفضي تزيّن بتطريزات برّاقة.

- تسلّمت نور الغندور جائزة أفضل ممثلة مصريّة للعام، وقد ظهرت خلال هذه المناسبة بثوب فضي غطاه التطريز الكثيف.

- تألقت الإعلامية السعودية لجين عمران في هذا الحفل بثوب باللون الزهري الفاتح غطته أحجار الكريستال. وقد نسقته مع حذاء باللون نفسه وحقيبة مغطاة بالكريستال أيضاً.