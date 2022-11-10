5 حيل تُعزّز إشراق البشرة ونضارتها بكل فوري

إذا كان تحقيق إشراق البشرة يحتاج عادةً إلى روتين عناية يجب تطبيقه بشكل يومي، فهناك بعض الحيل التي تسمح بتأمين إشراق فوري ولمدة محدودة. يُنصح باعتمادها كلما دعت الحاجة وخاصةً عندما تعانين من ضيق الوقت.

1- التبريد لإزالة علامات التعب

يُساهم تبريد المستحضرات والأدوات المستعملة للعناية بالبشرة في تنشيط الدورة الدمويّة في الجلد، الحدّ من الجيوب والهالات الداكنة المحيطة بالعينين، وشدّ البشرة. تعمل هذه الخطوة على تعزيز الإشراق بشكل فوري وهي تتطلّب وضع كريمات العناية وأدوات تدليك البشرة في البراد قبل استعمالها، يمكن أيضاً تعريض الوجه لحمام من المياه المثلّجة لحوالى 20 ثانية للحصول على نضارة فوريّة.

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2- التدليك الذاتي لشدّ البشرة

يُساعد التدليك الذاتي للبشرة في تعزيز إشراق البشرة واكتنازها بشكل فوري بفضل تنشيط إنتاج الكولاجين والإلستين. وهو من العادات التجميليّة التي يُنصح بتبنّيها بشكل يومي لبضع دقائق مساءً لدى تنظيف البشرة وتطبيق مستحضرات العناية الليليّة عليها، كما يمكن اعتماده صباحاً لدى تطبيق كريم النهار بهدف شدّ البشرة وتصريف السوائل المحتبسة فيها.

3- الاستعانة بأمبولات الإشراق

تتمتع أمبولات الإشراق بمفعول سحري وفوري في مجال تعزيز إشراق البشرة قبل مناسبة معيّنة. وهي تحتوي في مكوناتها عادةً على بروتينات اللوز أو الشعير التي تساهم في تمليس قسمات الوجه وإخفاء الخطوط والتجاعيد بالإضافة إلى تعزيز متانة الجلد. يمكن تطبيق هذه الأمبولات على الوجه، والعنق، ومنطقة أعلى الصدر مع التركيز على أماكن وجود الخطوط والتجاعيد على أن يتمّ الانتظار حتى يجفّ السائل الموجود في الأمبولة على البشرة قبل استعمال مستحضر آخر فوقه. يمكن أيضاً استعمال نصف الأمبولة على البشرة وخلط نصفها الآخر مع كريم الأساس الذي تستعملونه بهدف الحفاظ على ثبات الماكياج وتعزيز إشراقه.

4- استعمال مستحضر مُصحّح للشوائب

يلعب مستحضر تصحيح الشوائب دور فيلتر يُنعّم ملمس البشرة ويُعزّز إشراقها. يُنصح باختياره باللون الأخضر لإخفاء الاحمرار الظاهر على الجلد، باللون البنفسجي لاستعادة إشراق البشرة، أما في حال المعاناة من الكلف فيجب اختياره باللون البرتقالي. يُطبّق هذا المستحضر بعد الكريم المُرطّب على مناطق وجود الشوائب وهو لايُستعمل على كامل الوجه إلا عند المعاناة من العُدّ الوردي أو فقدان حيوية البشرة.

5- تأمين الانتعاش للبشرة

تُتيح لكِ هذه الخطوة تأمين ثبات الماكياج وتعزيز إشراق البشرة. وهي تعتمد على استعمال مستحضر رذّاذ منعش يتمّ رشّه على البشرة فوق الماكياج بحركات دائريّة واسعة وعلى بُعد حوالي 20 سنتيمتر. يحتوي هذا الرذاذ عادةً على مكونات مُرطّبة، مُضادة للتلوث، ومُضادة للنور الأزرق المنبعث من الأجهزة الإلكترونية. يتمّ اختيار هذا المستحضر وفق نوع البشرة كما يمكن استبداله برذاذ المياه المعدنية الذي يُنعش البشرة ويُعزّز إشراقها أيضاً.