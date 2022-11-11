عالما الرالي والرفاهية يلتقيان في حقائب "شانيل"

قدّمت دار Chanel مجموعتها الخاصة برحلات، 2023 في شهر مايو الماضي، خلال عرض أقيم على شواطئ الريفييرا الفرنسيّة وتحديداً في إمارة موناكو. وهي أعادت تقديمها مرة جديدة في عرض تمّ تنظيمه مؤخراً على شواطئ مدينة ميامي الأميركيّة بالتزامن مع وصول تصاميم هذه المجموعة إلى متاجر الدار حول العالم.
تستحضر هذه المجموعة حقائب Chanel الكلاسيكيّة بالإضافة إلى تصاميم لحقائب جاءت من وحي المجموعة وقد اتخذت شكل الخوذات التي يرتديها الرياضيون خلال الرالي، مضارب التنس وكرة الطاولة، أزهار الكاميليا. وقد تغطّى بعضها بحبيبات اللؤلؤ فيما تزيّن بعضها الآخر بالتطريز والترتر. إنها تصاميم غير عاديّة مُختارة من مجموعة استثنائيّة جمعت بين عالمي الرالي والرفاهية بأسلوب دار Chanel. تعرّفوا على أبرز تصاميمها من خلال هذا الألبوم من الصور.
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