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مي عمر في مهرجان القاهرة السينمائي

"الدرس كود" قال كلمته بإطلالات مهرجان القاهرة السينمائي

التزمت معظم النجمات بقواعد الملابس الخاصة بالمهرجان، بعد أن طالبهن رئيسه الفنان حسين فهمي باختيار أزياء تليق بمكانة هذا المهرجان العريق.. وقد لوخظ غياب العديد من اعتدن على إثارة الجدل بإطلالاتهن

العربية.نت - رانيا لوقا
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شهدت دار الأوبرا المصرية، مساء أمس الأحد، افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بنسخته الـ44. وقد سجّل الحفل حضور العديد من نجمات مصر والعالم العربي، فكيف بدت إطلالاتهن على البساط الأحمر؟

التزمت معظم النجمات بقواعد "الدرس كود" أو الملابس الخاصة بالمهرجان، بعد أن طالبهن رئيسه الفنان حسين فهمي باختيار أزياء تليق بمكانة هذا المهرجان العريق. وقد لاحظنا غياب العديد من اعتدن على إثارة الجدل بإطلالاتهن، كما كانت لافتة إطلالة النجمة المخضرمة لبلبة التي حصلت على جائزة الهرم الذهبي التقديريّة لإنجاز العمر. وهي اختارت تسلّمها بثوب فضيّ تزيّن باللمسات البرّاقة وتميّز بكمّين منفصلين من الشبك.

النجمة لبلبة
النجمة لبلبة

اختارت النجمة يسرا الظهور بإطلالة باللون الأسود، خاصةً أنها ما زالت في فترة حداد على شقيق زوجها النجم الراحل هشام سليم، الذي توفي منذ فترة قصيرة. اعتمدت يسرا ثوباً طويلاً وفضفاضاً تزيّن بالريش عند أطرافه. وقد اهتمّ بتنسيق إطلالتها الستايلست سيدريك حداد الذي اختار لها زيّها من Etoile La Boutique ونسّقه مع مجوهرات ماسيّة فاخرة من دار Yessayan وحذاء مبتكر من Bottega Veneta.

يسرا
يسرا

اعتمدت النجمة مي عمر إطلالة باللون الأسود حملت توقيع دار Zuhair Murad. وتميّز ثوبها بالتطريز الكثيف عند الصدر والتول المنسدل من الكمين. وقد وقّع المصمم زهير مراد أيضاً إطلالة الممثلة ريهام حجاج التي اتخذت شكل ثوب أسود طويل ترافق مع أكمام ضخمة وتنورة كبيرة.

ريهام حجاج
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ريهام حجاج
ريهام حجاج
مي عمر
مي عمر

وصلت النجمة نيللي كريم إلى المهرجان برفقة زوجها هشام عاشور، وهي اختارت للمناسبة إطلالة كلاسيكية تألفت من ثوب عاري الكتفين تمّ تنفيذه بالمخمل الأحمر.

نيللي كريم برفقة زوجها هشام عاشور
نيللي كريم برفقة زوجها هشام عاشور

اختارت النجمة التونسيّة درة زروق ثوباً عاري الكتفين اختلط فيه لونا الأسود والأبيض بأسلوب مبتكر. وقد حملت إطلالتها توقيع المصمم رامي العلي وكمّلتها بمجموعة من المجوهرات الفاخرة.

درة زروق
درة زروق

اعتمدت النجمة المصرية ليلى علوي ثوباً باللون الأزرق الهادئ تزيّن بلمسات من التطريز الفضي عند الكتفين. وقد نسّقته مع حقيبة سهرة فضيّة ومجوهرات ماسيّة.

ليلى علوي
ليلى علوي

اختارت الممثلة أروى جودة إطلالة مبتكرة قدّمت من خلالها الملاية المصريّة بأسلوب عصري، فحولتها إلى ثوب سهرة نسّقته مع أكسسوارات ذهبيّة ذات طابع تقليدي.

أروى جودة
أروى جودة

تميّزت إطلالة النجمة كارمن بصيبص بالتقليمات الطوليّة التي غطّت ثوبها، الذي بدا متناسقاً مع شخصيتها وأسلوبها في الأناقة. وقد بدت إطلالتها بسيطة، أنيقة، وعصريّة على السواء.

كارمن بصيبص
كارمن بصيبص

اعتمدت النجمة أمينة خليل إطلالة محايدة من حيث لونها الأبيض وتصميمها الكلاسيكي الخالي من أي زخرفة. وقد نسقتها مع أقراط وخواتم ناعمة وصندل باللون الفضي.

أمينة خليل
أمينة خليل

اختارت الممثلة المصرية سلمى أبو ضيف إطلالة عصريّة وبسيطة باللون الأسود لإبراز المجوهرات الماسيّة الفاخرة التي ارتدتها من مجموعة Serpenti العائدة لدار Bulgari.

سلمى أبو ضيف
سلمى أبو ضيف

أطلت الممثلة هبة مجدي بثوب باللون الأحمر تميّز بتصميمه غير المتوازي عند الكمّين. وقد نسّقته مع حقيبة سهرة باللون الأسود ومجوهرات ناعمة.

هبة مجدي
هبة مجدي
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