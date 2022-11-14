"الدرس كود" قال كلمته بإطلالات مهرجان القاهرة السينمائي

شهدت دار الأوبرا المصرية، مساء أمس الأحد، افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بنسخته الـ44. وقد سجّل الحفل حضور العديد من نجمات مصر والعالم العربي، فكيف بدت إطلالاتهن على البساط الأحمر؟

التزمت معظم النجمات بقواعد "الدرس كود" أو الملابس الخاصة بالمهرجان، بعد أن طالبهن رئيسه الفنان حسين فهمي باختيار أزياء تليق بمكانة هذا المهرجان العريق. وقد لاحظنا غياب العديد من اعتدن على إثارة الجدل بإطلالاتهن، كما كانت لافتة إطلالة النجمة المخضرمة لبلبة التي حصلت على جائزة الهرم الذهبي التقديريّة لإنجاز العمر. وهي اختارت تسلّمها بثوب فضيّ تزيّن باللمسات البرّاقة وتميّز بكمّين منفصلين من الشبك.

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اختارت النجمة يسرا الظهور بإطلالة باللون الأسود، خاصةً أنها ما زالت في فترة حداد على شقيق زوجها النجم الراحل هشام سليم، الذي توفي منذ فترة قصيرة. اعتمدت يسرا ثوباً طويلاً وفضفاضاً تزيّن بالريش عند أطرافه. وقد اهتمّ بتنسيق إطلالتها الستايلست سيدريك حداد الذي اختار لها زيّها من Etoile La Boutique ونسّقه مع مجوهرات ماسيّة فاخرة من دار Yessayan وحذاء مبتكر من Bottega Veneta.

اعتمدت النجمة مي عمر إطلالة باللون الأسود حملت توقيع دار Zuhair Murad. وتميّز ثوبها بالتطريز الكثيف عند الصدر والتول المنسدل من الكمين. وقد وقّع المصمم زهير مراد أيضاً إطلالة الممثلة ريهام حجاج التي اتخذت شكل ثوب أسود طويل ترافق مع أكمام ضخمة وتنورة كبيرة.



ريهام حجاج مي عمر

وصلت النجمة نيللي كريم إلى المهرجان برفقة زوجها هشام عاشور، وهي اختارت للمناسبة إطلالة كلاسيكية تألفت من ثوب عاري الكتفين تمّ تنفيذه بالمخمل الأحمر.

اختارت النجمة التونسيّة درة زروق ثوباً عاري الكتفين اختلط فيه لونا الأسود والأبيض بأسلوب مبتكر. وقد حملت إطلالتها توقيع المصمم رامي العلي وكمّلتها بمجموعة من المجوهرات الفاخرة.

اعتمدت النجمة المصرية ليلى علوي ثوباً باللون الأزرق الهادئ تزيّن بلمسات من التطريز الفضي عند الكتفين. وقد نسّقته مع حقيبة سهرة فضيّة ومجوهرات ماسيّة.

اختارت الممثلة أروى جودة إطلالة مبتكرة قدّمت من خلالها الملاية المصريّة بأسلوب عصري، فحولتها إلى ثوب سهرة نسّقته مع أكسسوارات ذهبيّة ذات طابع تقليدي.

تميّزت إطلالة النجمة كارمن بصيبص بالتقليمات الطوليّة التي غطّت ثوبها، الذي بدا متناسقاً مع شخصيتها وأسلوبها في الأناقة. وقد بدت إطلالتها بسيطة، أنيقة، وعصريّة على السواء.

اعتمدت النجمة أمينة خليل إطلالة محايدة من حيث لونها الأبيض وتصميمها الكلاسيكي الخالي من أي زخرفة. وقد نسقتها مع أقراط وخواتم ناعمة وصندل باللون الفضي.

اختارت الممثلة المصرية سلمى أبو ضيف إطلالة عصريّة وبسيطة باللون الأسود لإبراز المجوهرات الماسيّة الفاخرة التي ارتدتها من مجموعة Serpenti العائدة لدار Bulgari.

أطلت الممثلة هبة مجدي بثوب باللون الأحمر تميّز بتصميمه غير المتوازي عند الكمّين. وقد نسّقته مع حقيبة سهرة باللون الأسود ومجوهرات ناعمة.