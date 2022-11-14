5 إطلالات تحمل توقيع إيلي صعب في حفل زفاف تيفاني ترمب

احتفل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب بحفل زفاف ابنته تيفاني على الشاب اللبناني مايكل بولس في عطلة نهاية الأسبوع الماضية. أقيم الحفل في منزل والد العروس بفلوريدا، وقد تألقت خلاله تيفاني بثوب زفاف حمل توقيع المصمم إيلي صعب ولكنها لم تكن الوحيدة التي ارتدت من تصميمه في الحفل.

"لطالما أحببت إيلي صعب، وهذا حفل زفاف لبناني - أميركي لذلك يُسعدنا أن يُشارك إيلي بإضافة لمساته الساحرة إليه". هذا ما صرّحت به العروس تيفاني لصحيفة "ديلي مايل" البريطانية عندما سُئلت عن الاسم الذي وقّع ثوب زفافها.













العروس والعريس ووالدة العروس بإطلالات من إيلي صعب مصمم المجوهرات سامر حليمة برفقة العروسين إيفانكا ترامب محاطة بأفراد عائلتها العروس ووالدتها مارلا مابلز العروس وشقيقتها إيفانكا العروس تيفاني وشقيقتها إيفانكا بإطلالتين من توقيع إيلي صعب الرئيس دونالد ترامب برفقة العروسين

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تميّز ثوب تيفاني بكمّين طويلين، ياقة مربّعة من الأمام وعلى شكل حرف V من الخلف كما غطّاه التطريز اليدوي الدقيق وترافق مع طرحة وذيل طويلين. وقد ارتدت معه العروس أقراطاً ماسيّة صغيرة وخاتم خطوبتها الذي يتزيّن بحجر ماسي يبلغ وزنه 13 قيراطاً وسعره 1,2 مليون دولار. وهو من تصميم الصائغ اللبناني سامر حليمة الذي يمتلك داراً للمجوهرات في مدينة نيويورك.

وقد كان لافتاً أن البدلة السوداء التي ارتداها العريس مايكل بولس في الحفل كانت أيضاً من تصميم دار Elie Saab.

تركت دار Elie Saab بصماتها أيضاً على العديد من الإطلالات الأخرى في حفل الزفاف، ومنها الثوب الأبيض الضيّق والطويل الذي ارتدته العروس خلال العشاء الذي تلا حفل الزفاف. وقد تميّز بتصميمه البسيط والراقي على السواء، كما نسّقته مع عقد ماسي فاخر من توقيع دار سامر حليمة للمجوهرات.

والدة العروس مارلا مابلز اختارت بدورها ثوباً يحمل توقيع المصمم إيلي صعب، وقد اختارته بلون اللافندر وبكتف واحدة. وهو تزيّن بالكسرات عند الصدر وانسدل منه عند الكتف وشاح وصل حتى الأرض.

وصيفة العروس شقيقتها إيفانكا اختارت أيضاً إطلالتها من دار Elie Saab، وهي تألقت بثوب أزرق عاري الكتفين رافقه وشاح عند الكتفين ونسّقت لون إطلالتها مع ألوان ثوب ابنتها وربطات عنق ابنيها.