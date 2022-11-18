هكذا احتفل المصمم طوني ورد بانطلاق مونديال 2022
عائدات مبيعات هذه المجموعة الكبسوليّة سوف تذهب إلى قرى الأطفال "SOS" في لبنان
أطلق المصمم طوني ورد مجموعة من الملابس الرياضيّة الفاخرة مستوحاة من أجواء كأس العالم الذي ينطلق قريباً في قطر، فكيف جمعت هذه الإطلالات بين الطابع الكاجوال والأناقة الراقية في الوقت نفسه؟
تحمل هذه المجموعة الكبسوليّة من التصاميم النسائية والرجالية ذات الطابع الرياضي عنوان "Hoodies Couture". وهي التجربة الأولى للمصمم طوني ورد في مجال تقديم تصاميم ذات طابع كاجوال وبعيدة عن طراز الأزياء الراقية وأثواب الزفاف التي اعتاد على تقديمها.
تأتي هذه التصاميم في إطار الاحتفال بفعاليات كأس العالم 2022 التي تنطلق قريباً في قطر. وقد حرص المصمم من خلالها على تقديم رؤيته الخاصة للأزياء الرياضيّة بأسلوب راقٍ وبسيط معتمداً في تنفيذها على ألوان محايدة هي الأسود، والأبيض، والرمادي مع ظهور خجول للوني الأزرق والأحمر.
شكّل التصميم الدائري لكرة القدم الحاضر الأبرز في هذه المجموعة، حيث تكرّر ظهوره على سترات "الهوديز" التي تمّ تنسيقها مع سراويل رياضيّة قطنيّة في الإطلالات الرجاليّة أما في الإطلالات النسائيّة فتمّ تنسيقها أيضاً مع "ليغينغ" من الدانتيل أو تنانير طويلة من التول تزيينت أطرافها بالكرات المونوكروميّة. وظهرت هذه الكرات أيضاً على مجموعة من القبعات ذات الطابع الكاجوال رافقت الأزياء.
وقد أعلنت دار "Tony Ward" عن أن عائدات مبيعات هذه المجموعة الكبسوليّة سوف تذهب إلى قرى الأطفال "SOS" في لبنان التي تركّز على دعم الأطفال والشباب المحرومين من رعاية الوالدين أو المعرّضين لخطر فقدانهما. تعرّفوا على بعض إطلالات هذه المجموعة فيما يلي.
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