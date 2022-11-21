نعومي حفيدة الرئيس بايدن: عروس البيت الأبيض

عندما تمّ الإعلان عن إقامة مراسم زفاف نعومي حفيدة الرئيس الأميركي جو بايدن في البيت الأبيض، كثُرت التساؤلات حول المصمم الذي سيوقع إطلالتها. هل يكون رالف لورين الذي دعا العروس إلى عرضه الخاص بمجموعة الخريف والشتاء الحاليين، أم فالنتينو الذي ارتدت من تصميمه في حفل تنصيب جدّها، أو ريم عكرا المصممة المفضّلة لدى جدتها؟ أو حتى توم فورد الذي تابعت دروساً في معهده؟

الإجابة عن هذه الأسئلة تمّ الكشف عنها خلال حفل زفاف نعومي على بيتر نيل الذي أقيم خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضية في البيت الأبيض، وقد تألقت خلاله العروس وعريسها بإطلالتين من توقيع دار Ralph Lauren.

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واعتمدت نعومي ثوباً باللون الأبيض من دانتيل شانتيي الفاخر تزيّن بأزهار من الأورغنزا وجاء مستوحى من ثوب زفاف غرايس كيلي أميرة موناكو.



العروس نعومي بايدن بثوب من توقيع دار رالف لورين

ترافق الثوب مع طرحة طويلة من الأورغنزا الحريري تزينت أطرافها بالدانتيل أما العريس فارتدى بدلة سوداء مع ربطة عنق باللون نفسه. وقد اختار الثنائي مجوهراتهما من دار Tiffany&Co، حيث اكتفت العروس بخاتم زفاف وأقراط ماسيّة صغيرة تزيّنت باللؤلؤ فيما ارتدى العريس خاتم زفاف وبروش على شكل زهرة مرصّعة بالماس.

وظهرت العروس خلال الحفل برفقة زوجها إلى جانب جدّها الرئيس الذي اعتمد بدلة كحليّة وربطة عنق نسقها مع إطلالة جدتها جيل بايدن التي ارتدت ثوباً ومعطفاً من توقيع المصممة ريم عكرا.

هذا الزفاف هو الأول في البيت الأبيض منذ العام 2013، وهو أول زفاف لأحد أحفاد الرؤساء يشهده هذا المكان والزواج الـ19 بتاريخ البيت الأبيض. أما أشهر الزيجات التي سبق أن أقيمت في البيت الأبيض فيذكر التاريخ أنه في العام 1886 كان الرئيس الأميركي غروفر كلايفلاند الرئيس الأول والوحيد الذي تزوّج في مقرّ الرئاسة الأميركيّة. وقد شهد المكان أيضاً زيجات بنات الرؤساء تيودور روزفلت في العام 1906، ودرد ويلسون في العام 1914، ليندون بي. جونسون في العام 1966، وريتشارد نيكسون في العام 1971.