4 مكونات أساسيّة للتخلّص من الهالات الداكنة

تُشير الاختبارات التي تتناول علاجات الهالات الداكنة إلى أن مفتاح النجاح في التغلّب على هذه المشكلة التجميلية يكمن في 4 مكونات شديدة الفعالية، يجب البحث عنها في مستحضرات العناية بمنطقة محيط العينين.

تندرج الهالات الداكنة ضمن المشاكل التجميليّة الشائعة. وهي تطال الإناث والذكور من مختلف الأعمار، وتتنوّع في حدّتها وفي ألوانها التي تميل إلى الأزرق، أو الأحمر، أو الليلكي، أو البني وذلك بسبب ارتباطها بعوامل متعدّدة منها: العامل الوراثي، والإجهاد النفسي، والإفراط في الجلوس أمام الشاشات الإلكترونيّة، ورقّة البشرة في محيط العينين.

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الوسائل التجميليّة المضادة للهالات الداكنة متنوّعة، منها ما هو طبيعي مثل تطبيق دوائر الخيار على الجفون ومنها ما هو طبي مثل حقن مواد في منطقة محيط العينين، كما أن بعضها يعتمد على الاستعانة بالماكياج لإخفاء هذه الهالات من خلال الاستعانة بالكونسيلر وكريم الأساس. ويوصي الخبراء باعتماد روتين عناية بهذه المنطقة مضاد للهالات الداكنة، يعتمد على 4 مكونات يجب استعمالها للحصول على نتائج طويلة الأمد في هذا المجال.

1- الحمض الهيالوريني لترطيب محيط العينين:

يتواجد هذا الحمض بشكل طبيعي في أجسامنا، وهو يلعب دوراً أساسياً في ترطيب البشرة والحفاظ على اكتنازها ولكن وجوده يتضائل مع مرور الوقت. يُنصح باعتماده كمكون في مستحضرات العناية بمنطقة محيط العينين بهدف حمايتها من الجفاف، استعادة امتلائها، والتخلّص من الهالات الداكنة.

2- الكافيين لتعزيز حيوية النظرات:

تلعب مادة الكافيين دوراً أساسياً في تعزيز حيوية النظرات كما تساهم في تضييق حجم الأوعية الدمويّة وتحدّ من ظهورها عبر البشرة. يُنصح بالبحث عن مستحضرات عناية بمحيط العينين تكون غنيّة بمادة الكافيين للتخفيف من ظهور الهالات الداكنة والجيوب المنتفخة.

3- الريتينول للوقاية من الهالات الداكنة:

يُصنّف الريتينول على أنه نجم المكوّنات التجميليّة في العام 2022 نظراً لخصائصه المعزّزة للشباب والمضادة للهالات الداكنة. وهو يعمل على ضبط الخلايا المسؤولة عن تصبّغ الجلد كما يحول دون الإفراط في التصبّغ المسبّب لظهور الهالات الداكنة في منطقة محيط العينين.

4- فيلترات الوقاية من الشمس لحماية محيط العينين:

تلعب هذه الفيلترات دوراً أساسياً في أي روتين تجميلي لمختلف أنواع البشرات، ولذلك يجب الحرص على تواجدها في كريمات ترطيب بشرة الوجه ومحيط العينين. والملاحظ أن منطقة محيط العينين تتعرّض رغم حساسيتها للإهمال لدى تطبيق كريمات الحماية من الشمس مما يجعلها سريعة التأثر بالأشعة ما فوق البنفسجيّة. يُنصح باختيار كريم وقاية لاتقلّ نسبة الحماية فيه عن 30spf، وتطبيقه على العنق، والوجه بما في ذلك منطقة محيط العينين او اعتماد كريمات مرطّبة تحتوي على فيلترات مضادة للشمس.