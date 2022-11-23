ألبوم.. نجمات مهرجان القاهرة السينمائي أنيقات في وداعه

يبدو أن "الدرس كود" الذي فرضه رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الممثل حسين فهمي على الحضور أعطى ثماره، إذ بدت إطلالات النجمات مختارة بعناية أكبر بما يتناسب مع أهمية هذا المهرجان الذي اختتم مساء أمس دورته الـ44.

وسرقت النجمة اللبنانية نيكول سابا الأضواء في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي، إذ ظهرت بإطلالة عمرها 19 عاماً سبق أن اعتمدتها في العرض الأول لفيلم التجربة الدنماركيّة الذي شاركت به إلى جانب الممثل عادل إمام. وقد تزيّن ثوبها بطبعة جلد الفهد ونسّقته مع أكسسوارات ذهبيّة.

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ومن الإطلالات اللافتة أيضاً في هذا الحفل كانت: إطلالة يسرا بثوب أزرق من تصميم دار Rami Kadi، إطلالة أمينة خليل بثوب وردي من دار Tony Ward Couture، إطلالة هنادي مهنا بثوب ليلكي من دار Anas Kadamani، وإطلالة ميس حمدان بثوب رمادي من دار Fouad Sarkis.

تابعوا مجموعة من أبرز التصاميم التي اعتمدتها نجمات هذا الحفل في الألبوم التالي.