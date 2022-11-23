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أمينة خليل في حفل ختام المهرجان

ألبوم.. نجمات مهرجان القاهرة السينمائي أنيقات في وداعه

سرقت النجمة نيكول سابا الأضواء في حفل الختام إذ ظهرت بإطلالة عمرها 19 عاماً سبق أن اعتمدتها في العرض الأول لفيلم التجربة الدنماركية

العربية.نت - رانيا لوقا
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يبدو أن "الدرس كود" الذي فرضه رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الممثل حسين فهمي على الحضور أعطى ثماره، إذ بدت إطلالات النجمات مختارة بعناية أكبر بما يتناسب مع أهمية هذا المهرجان الذي اختتم مساء أمس دورته الـ44.

وسرقت النجمة اللبنانية نيكول سابا الأضواء في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي، إذ ظهرت بإطلالة عمرها 19 عاماً سبق أن اعتمدتها في العرض الأول لفيلم التجربة الدنماركيّة الذي شاركت به إلى جانب الممثل عادل إمام. وقد تزيّن ثوبها بطبعة جلد الفهد ونسّقته مع أكسسوارات ذهبيّة.

نيكول سابا
نيكول سابا
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ومن الإطلالات اللافتة أيضاً في هذا الحفل كانت: إطلالة يسرا بثوب أزرق من تصميم دار Rami Kadi، إطلالة أمينة خليل بثوب وردي من دار Tony Ward Couture، إطلالة هنادي مهنا بثوب ليلكي من دار Anas Kadamani، وإطلالة ميس حمدان بثوب رمادي من دار Fouad Sarkis.

تابعوا مجموعة من أبرز التصاميم التي اعتمدتها نجمات هذا الحفل في الألبوم التالي.

يسرا
من 12
  • يسرا
  • أمينة خليل
  • هنادي مهنا
  • ميان السيد
  • يسرا اللوزي
  • هبة مجدي
  • بسنت شوقي برفقة زوجها
  • إلهام شاهين
  • ملك البدوي
  • لبلبة
  • ميس حمدان
  • نور
(12 صور)
يسرا
يسرا
أمينة خليل
أمينة خليل
هنادي مهنا
هنادي مهنا
ميان السيد
ميان السيد
يسرا اللوزي
يسرا اللوزي
هبة مجدي
هبة مجدي
بسنت شوقي برفقة زوجها
بسنت شوقي برفقة زوجها
إلهام شاهين
إلهام شاهين
ملك البدوي
ملك البدوي
لبلبة
لبلبة
ميس حمدان
ميس حمدان
نور
نور
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